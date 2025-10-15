Rzeczpospolita
Ekonomia
Najbardziej zadłużone firmy Rosji. Gazprom na czele

Gazprom, Rosnieft i Rosyjskie Koleje Żelazne RŻD znalazły się na podium największych rosyjskich dłużników. Ich łączny dług to równowartość 560 mld zł.

Publikacja: 15.10.2025 18:11

Najbardziej zadłużone firmy Rosji. Gazprom na czele

Foto: REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie firmy dominują na liście najbardziej zadłużonych przedsiębiorstw w Rosji?
  • Jakie czynniki wpłynęły na wzrost zadłużenia Gazpromu?
  • Jakie jest miejsce innych firm oligarchów na liście najbardziej zadłużonych?

Wiodące koncerny państwowe znalazły się na szczycie listy 10 firm o największym zadłużeniu – wynika z zestawienia magazynu „Forbes” (według stanu na początek 2025 r.). Łączne zadłużenie finansowe netto firm uwzględnionych w rankingu przekracza 20,5 bln rubli (960 mld zł).

Najnowszy rating „Forbesa” powstał na podstawie ogólnie dostępnych, ale często niepełnych danych. Od wojny Putina dane o finansach największych firm Rosji nie są w pełni dostępne ani nie mogą być zweryfikowane z niezależnych źródeł. Np. Rosnieft nie ujawnia pełnych sprawozdań finansowych od 2022 r., w szczególności kwot długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek i kredytów. Dlatego rzeczywisty obraz zadłużonych gigantów może być jeszcze ciemniejszy.

Gazprom liderem dłużników Rosji

„Forbes” podkreśla, że one „wszystkie ucierpiały z powodu wysokich stóp procentowych banku centralnego – w przypadku niektórych firm z rankingu kwota odsetek od kredytów i pożyczek wzrosła dwukrotnie lub więcej w 2024 r.”. O wpływie wojny Putina na zadłużenie rosyjskie wydanie amerykańskiego magazynu nie wspomina.

Największym dłużnikiem okazał się Gazprom, który przez lata przewodził rankingom najbardziej zyskownych firm Rosji. Teraz z długiem netto wynoszącym około 6 bln rubli (dziś to równowartość 280 mld zł) też jest liderem, ale na czarnej liście.

Eksperci jako główne przyczyny takiej sytuacji Gazpromu podają gwałtownie spadające przychody z eksportu, duże nakłady inwestycyjne (koncern musi m.in. dokładać do zaopatrzenia w gaz okupowanego przez separatystów mołdawskiego Naddniestrza czy okupowanych przez Rosję ukraińskich terytoriów – red.). Do tego dochodzą rosnące koszty finansowania zewnętrznego. Gazprom stracił dostęp do zachodnich rynków finansowych, ale wciąż musi spłacać tam swoje zadłużenie, więc bierze kolejne kredyty i emituje obligacje, np. w juanach.

„Forbes” podkreśla, że „zadłużenie Gazpromu zmniejszyło się w pierwszej połowie 2025 r. Po pierwsze, wartość kredytów walutowych spadła w wyniku umocnienia rubla. Po drugie, firma wydała większą kwotę (około 618 mld rubli) na spłatę kredytów niż na nowe pożyczki (około 589 mld rubli)”.

Bez pomocy Zachodu nie ma zysku Rosnieftu

Drugim dłużnikiem Rosji jest największy koncern paliwowy kraju, Rosnieft(3,6 bln rubli, czyli 170 mld zł). Mając stabilne przepływy pieniężne, firma zaciągnęła dług, aby inwestować w duże projekty. Tak przynajmniej sama to tłumaczy. Jakie projekty – nie wiadomo, bo Rosnieft po agresji Putina na Ukrainę pozamykał wiele rozpoczętych inwestycji. M.in. w złoża arktyczne, gdzie po wycofaniu się zachodnich firm Exxon, BP i Eni został bez technologii, sprzętu i ekspertów w pracach wydobywczych z dna arktycznych mórz. Na dług mogły natomiast mieć wpływ duże zniżki udzielane Chinom, Indiom czy Turcji przy zakupie rosyjskiej ropy i produktów naftowych.

Trzecie miejsce zajęły RŻD z długiem wynoszącym około 2,77 bln rubli (130 mld zł). W tym wypadku jest to także „zasługa” wojny Putina, która zaanektowała większość taboru na potrzeby armii i zdezorganizowała transport kolejowy pakując maszynistów w kamasze.

Atomenergoprom (2,46 bln rubli), spółka zależna Rosatomu, jest na czwartej pozycji. Piątkę zamyka Bałtycki Kompleks Chemiczny częściowo należący do Gazpromu. Zadłużenie netto tego operatora zakładu produkcji polietylenu budowanego w Ust-Łudze pod Petersburgiem, o zdolności produkcyjnej do 3 mln ton, osiągnęło 1,25 bln rubli.

Koncerny oligarchów też toną w długach

W dziesiątce znalazły się także m.in. koncerny bliskich Kremlowi oligarchów: Norylski Nikiel (Władimir Potanin), En+ Olega Deripaski kontrolujący aluminiowy Rusal, chemiczny Sibur Leonida Michelsona i Giennadija Timczenki oraz Awtodor – rosyjski, prywatny odpowiednik GDDKiA – monopolista w budowie dróg szybkiego ruchu w Rosji.

W ciągu ostatniego roku wiele rosyjskich firm podwoiło lub zwiększyło koszty obsługi długu, zauważa „Forbes”. Ekonomiści ankietowani przez tę publikację ostrzegają, że wysokie zadłużenie zwiększa zależność największych firm od wsparcia Kremla. Nie dodają, że sytuacja np. Gazpromu jest wynikiem wykonywania poleceń Kremla.

Gwałtowne spowolnienie gospodarcze, spadek popytu i wysokie stopy procentowe uderzyły w największe rosyjskie firmy. Co szósta z nich – 13 z 78 – nie jest w stanie poradzić sobie z ciężarem zadłużenia, wynika to z oceny Banku Rosji. Tu też ani słowa o praprzyczynie tej sytuacji – wojnie Putina.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Gazprom dług Rosatom Rosnieft

