Największym dłużnikiem okazał się Gazprom, który przez lata przewodził rankingom najbardziej zyskownych firm Rosji. Teraz z długiem netto wynoszącym około 6 bln rubli (dziś to równowartość 280 mld zł) też jest liderem, ale na czarnej liście.

Eksperci jako główne przyczyny takiej sytuacji Gazpromu podają gwałtownie spadające przychody z eksportu, duże nakłady inwestycyjne (koncern musi m.in. dokładać do zaopatrzenia w gaz okupowanego przez separatystów mołdawskiego Naddniestrza czy okupowanych przez Rosję ukraińskich terytoriów – red.). Do tego dochodzą rosnące koszty finansowania zewnętrznego. Gazprom stracił dostęp do zachodnich rynków finansowych, ale wciąż musi spłacać tam swoje zadłużenie, więc bierze kolejne kredyty i emituje obligacje, np. w juanach.

„Forbes” podkreśla, że „zadłużenie Gazpromu zmniejszyło się w pierwszej połowie 2025 r. Po pierwsze, wartość kredytów walutowych spadła w wyniku umocnienia rubla. Po drugie, firma wydała większą kwotę (około 618 mld rubli) na spłatę kredytów niż na nowe pożyczki (około 589 mld rubli)”.

Bez pomocy Zachodu nie ma zysku Rosnieftu

Drugim dłużnikiem Rosji jest największy koncern paliwowy kraju, Rosnieft(3,6 bln rubli, czyli 170 mld zł). Mając stabilne przepływy pieniężne, firma zaciągnęła dług, aby inwestować w duże projekty. Tak przynajmniej sama to tłumaczy. Jakie projekty – nie wiadomo, bo Rosnieft po agresji Putina na Ukrainę pozamykał wiele rozpoczętych inwestycji. M.in. w złoża arktyczne, gdzie po wycofaniu się zachodnich firm Exxon, BP i Eni został bez technologii, sprzętu i ekspertów w pracach wydobywczych z dna arktycznych mórz. Na dług mogły natomiast mieć wpływ duże zniżki udzielane Chinom, Indiom czy Turcji przy zakupie rosyjskiej ropy i produktów naftowych.

Trzecie miejsce zajęły RŻD z długiem wynoszącym około 2,77 bln rubli (130 mld zł). W tym wypadku jest to także „zasługa” wojny Putina, która zaanektowała większość taboru na potrzeby armii i zdezorganizowała transport kolejowy pakując maszynistów w kamasze.