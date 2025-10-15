Z tego artykułu się dowiesz: Jak często programiści wykorzystują sztuczną inteligencję w codziennej pracy?

Jakie są aktualne oczekiwania rynku pracy wobec specjalistów IT?

Jakie korzyści programiści widzą ze stosowaniu narzędzi AI?

Z jakimi narzędziami AI najczęściej eksperymentują?

Jakie obawy związane z korzystaniem z AI zgłaszają?

– Włączanie AI do codziennej pracy nie jest już kwestią „czy”, lecz „w jaki sposób” – mówi „Rzeczpospolitej” Jarosław Dąbrowski, szef JetBrains Poland, komentując wyniki tegorocznego Developer Ecosystem Survey 2025. Badanie przeprowadzone przez JetBrains, globalnego dostawcę narzędzi programistycznych, które w I połowie tego roku objęło ponad 24,5 tys. programistów ze 194 państw, w tym z Polski, potwierdza, że AI już na dobre weszła do codziennej pracy developerów IT.

85 proc. badanych programistów regularnie korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji podczas tworzenia oprogramowania, zaś 62 proc. używa co najmniej jednego asystenta kodowania, agenta programującego lub edytora kodu z funkcjami AI. Niemal siedmiu na dziesięciu ankietowanych developerów spodziewa się również, że już wkrótce pracodawcy będą wymagać znajomości narzędzi AI.

Na razie AI to atut w CV

Już teraz wiele firm technologicznych oczekuje od kandydatów umiejętności związanych z AI. – W Polsce znajomość narzędzi opartych na AI staje się coraz bardziej zauważalnym wymogiem w rekrutacjach dla specjalistów IT. W ofertach pracy, zwłaszcza w większych firmach technologicznych i software house’ach, pojawiają się już odniesienia do AI, uczenia maszynowego czy pracy z modelami językowymi (LLM), choć na razie nie są one jeszcze standardem – mówi „Rzeczpospolitej” Marta Jaworska, starsza specjalistka d.s. rekrutacji w obszarze IT Outsourcing w Devire.