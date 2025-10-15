Aktualizacja: 15.10.2025 16:20 Publikacja: 15.10.2025 16:14
Sztuczna inteligencja stała się standardowym narzędziem w pracy specjalistów
Foto: Adobe Stock
– Włączanie AI do codziennej pracy nie jest już kwestią „czy”, lecz „w jaki sposób” – mówi „Rzeczpospolitej” Jarosław Dąbrowski, szef JetBrains Poland, komentując wyniki tegorocznego Developer Ecosystem Survey 2025. Badanie przeprowadzone przez JetBrains, globalnego dostawcę narzędzi programistycznych, które w I połowie tego roku objęło ponad 24,5 tys. programistów ze 194 państw, w tym z Polski, potwierdza, że AI już na dobre weszła do codziennej pracy developerów IT.
85 proc. badanych programistów regularnie korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji podczas tworzenia oprogramowania, zaś 62 proc. używa co najmniej jednego asystenta kodowania, agenta programującego lub edytora kodu z funkcjami AI. Niemal siedmiu na dziesięciu ankietowanych developerów spodziewa się również, że już wkrótce pracodawcy będą wymagać znajomości narzędzi AI.
Już teraz wiele firm technologicznych oczekuje od kandydatów umiejętności związanych z AI. – W Polsce znajomość narzędzi opartych na AI staje się coraz bardziej zauważalnym wymogiem w rekrutacjach dla specjalistów IT. W ofertach pracy, zwłaszcza w większych firmach technologicznych i software house’ach, pojawiają się już odniesienia do AI, uczenia maszynowego czy pracy z modelami językowymi (LLM), choć na razie nie są one jeszcze standardem – mówi „Rzeczpospolitej” Marta Jaworska, starsza specjalistka d.s. rekrutacji w obszarze IT Outsourcing w Devire.
Według niej, wiele organizacji poszukuje obecnie specjalistów, którzy potrafią praktycznie wykorzystać AI do automatyzacji procesów, analizy danych czy optymalizacji pracy zespołów developerskich. – Co prawda w klasycznych rolach programistycznych doświadczenie w pracy z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji jest na razie postrzegane częściej jako atut kandydata niż wymóg, ale w obszarach takich jak Data, Cloud czy DevOps coraz częściej oczekuje się praktycznej znajomości narzędzi AI wspierających automatyzację, analizę i testowanie kodu – dodaje ekspertka Devire.
Te oczekiwania wzmacnia fakt, że sztuczna inteligencja to sposób na ułatwienie i przyspieszenie pracy. Niemal każdy z programistów przyznaje, że dzięki AI oszczędza co najmniej godzinę tygodniowo, a co piąty – minimum osiem godzin. Ponad siedmiu na dziesięciu badanych przyznaje, że dzięki AI mogą pracować bardziej efektywnie, szybciej kończyć powtarzalne zadania i mniej czasu poświęcają na wyszukiwanie potrzebnych informacji w sieci.
Badani developerzy eksperymentują z różnymi narzędziami sztucznej inteligencji; najczęściej korzystają z ChatGPT (41 proc.), GitHub Copilota (30 proc.), a na kolejnych miejscach pod względem popularności są Cursor i JetBrains AI Assistant.
Jak zwracają uwagę autorzy raportu, większość programistów z chęcią powierza sztucznej inteligencji wykonywanie powtarzalnych, mało rozwijających zadań (generowanie powtarzalnego kodu, tworzenie jego dokumentacji, podsumowywanie zmian w kodzie). Wolą jednak zachować kontrolę nad kreatywnymi i złożonymi procesami, jak debugowanie czy projektowanie logiki aplikacji. Tym bardziej, że rozwój i wykorzystanie AI w tworzeniu oprogramowania budzi też trochę obaw.
Badani programiści najczęściej (prawie co czwarty) obawiają się pogorszenia jakości kodu generowanego przez sztuczną inteligencję, tym bardziej, że niewiele mniejsza grupa ocenia, iż narzędzia AI gorzej sobie radzą ze zrozumieniem logiki i stopnia złożoności kodu. Co siódmy developer wskazuje też ryzyko związane z bezpieczeństwem i prywatnością danych, a co dziesiąty obawia się, że korzystanie z narzędzi AI może negatywnie wpłynąć na rozwój jego zawodowych kompetencji.
Sporo, bo ponad jedna trzecia uczestników badania (35 proc.) odczuwa też obawę lub niepewność związaną z wpływem sztucznej inteligencji na społeczeństwo. W Polsce podziela ją jeszcze więcej programistów – 56 proc.
Pomimo widocznego w tym roku wzrostu liczby ofert pracy w IT, w tym ogłoszeń kierowanych do developerów, co czwarty z polskich programistów ocenia, że krajowy rynek pracy jest obecnie „bardzo wymagający”.
Jak zauważa Jarosław Dąbrowski, Polska wyróżnia się również dynamicznym rozwojem technologicznym. Potwierdza to popularność TypeScript, który zajął pierwsze miejsce wśród najczęściej używanych języków programowania w Polsce (35 proc.), wyprzedzając zarówno Pythona, jak i Javę, które są najbardziej popularne na świecie.
– To dowód na to, że lokalni programiści chętnie sięgają po nowoczesne narzędzia, zwłaszcza w takich sektorach jak outsourcing IT, e-commerce czy bankowość. To właśnie z tych branż pochodzi większość specjalistów – dodaje szef JetBrains Poland.
