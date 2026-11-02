Z tego artykułu dowiesz się: Jaką strategię cenową przyjął Disney+, wprowadzając na polski rynek nowy plan z reklamami.

Czym, poza ceną i obecnością reklam, nowa subskrypcja różni się od droższych wariantów usługi.

Jak oferta Disney+ wpisuje się w rynkowy trend tanich abonamentów VOD w Polsce.

The Walt Disney Company zapowiedział we wrześniu, że w listopadzie zaoferuje w Polsce tani dostęp do swojej platformy streamingowej Disney+. Sprzedaż usługi w nowej wersji w naszym kraju zaczęła się jednak wcześniej. Pierwsi klienci mogli skorzystać z nowej oferty medialnego koncernu – „Standard z reklamami” – w ostatnim tygodniu października.

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„W ramach stopniowego wprowadzania usługi, uprawnieni klienci mogą już teraz zapoznać się z cennikiem i wykupić nowy plan” – potwierdza Disney.

Disney+ z reklamami w Polsce za 24,99 zł miesięcznie

Platforma pokazała też cenę nowego planu. Wynosi ona 24,99 zł miesięcznie. To o 10 zł (około 28 proc.) mniej niż cena dotychczasowego planu „Standard” bez reklam. Na razie nie wiemy, czy przy wykupieniu dostępu na rok cena będzie niższa – tak jak ma to miejsce w wypadku dwóch już dostępnych planów.

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Przypomnijmy, że plan „Standard” bez reklam można mieć za około 29 zł miesięcznie, jeśli ktoś zdecyduje się na zawarcie z serwisem umowy na dłużej (na co najmniej 6 miesięcy lub w subskrypcji rocznej). Cena regularna to 34,99 zł miesięcznie, przy zamówieniu dostępu na miesiąc.

24,99 zł to cena zbliżona do dostępnej w promocji u operatora sieci komórkowej Plus za wersję bez reklam. Plan „Standard” ze swoimi usługami w pakiecie oferują do tej pory także Cyfrowy Polsat, telewizja kablowa Vectra, Netia, Jambox, a także Apple i Google. Jak nowy abonament zmieni podejście zewnętrznych dostawców do oferty – dopiero się okaże.

Platformy streamingowe z reklamami w Polsce. Rośnie ich liczba

Plan „Premium” Disney+ w cenie regularnej to koszt 59,99 zł miesięcznie, a przy wyborze dłuższego zobowiązania 44,99 zł lub 50 zł.

Plany nie różnią się zawartością bibliotek. Różnica między planami polega na liczbie urządzeń, na których można odtwarzać treści jednocześnie, możliwości ściągania treści na urządzenie, standardzie obrazu (4K UHD jest tylko w planie „Premium”) i standardzie głosu Dolby Atmos.

Osobne abonamenty z reklamami mają już w Polsce platformy HBO Max (29,99 zł), Player.pl (15 zł na 30 dni) i SkyShowtime (od 16,66 zł do 24,99 zł w zależności od długości zobowiązania). W przyszłym roku tani abonament wprowadzić ma Netflix. Amazon Prime Video pokazuje reklamy niezależnie od wykupionej oferty.

Za sprzedaż reklamy dla Disney+ odpowiada TVN Media, spółka z grupy TVN. Na razie platforma wyświetla reklamy własnych produktów: filmów i seriali, zarówno przed projekcją, jak i w jej trakcie – informuje nas jeden z użytkowników.