Zdradzi pan nad iloma polskimi produkcjami pracujecie obecnie?

– Trwają prace nad szeregiem projektów. W dalszej części roku ogłosimy kilka nowych tytułów, które będą miały premierę jeszcze w tym roku. Łącznie do końca 2025 roku ogłosimy w całej Europie 30 seriali oryginalnych.

Firma analityczna Omdia szacuje, że do tej pory SkyShowtime w sumie zdobył w Europie 4 mln subskrybentów.

– Nie odpowiem wprost. W mediach pojawiały się już liczby i były one aktualizowane. Nie zamierzam jednak tu ani potwierdzać, ani zaprzeczać, czy Omdia ma rację.

W ubiegłym roku podpisaliście umowę z operatorem sieci Play i SkyShowtime pojawił się jako element abonamentu tego operatora. Czy przyniosło to oczekiwane skutki i zamierzacie podpisać kolejne umowy tego typu?

– Od początku naszej podróży wierzyliśmy, że powinniśmy być tym, czego oczekuje konsument. Jeśli konsument chce oglądać nasze treści na smartfonach – zapewnimy mu to. Z drugiej strony będą też użytkownicy, którzy będą chcieli oglądać nas za pośrednictwem dostawcy płatnej telewizji. Tak naprawdę mamy dwutorową strategię: D2C i opartą na rozliczeniach hurtowych – B2B. Wierzymy w siłę partnerstw i chcemy budować nasz biznes we współpracy z partnerami. Nawiązaliśmy je w Holandii, Hiszpanii, a także kilku krajach CEE, w tym w Polsce, gdzie jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z Play i nie zamykamy się na kolejne.

David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery, jasno dał do zrozumienia, że przyszłość rynku wideo należy do globalnych serwisów streamingowych, ale widać też, że ten biznes nie jest usłany różami. Warner, Disney zaoferowali wspólne pakiety w USA i Kanadzie. Czy SkyShowtime jest otwarty na takie oferty?

– W trakcie ewolucji modelu biznesowego telewizji od kablówek i platform satelitarnych po platformy streamingowe było dość widoczne, że konsumenci dobrze reagują na różnego rodzaju łączone oferty i znajdują w nich to, czego szukają. Pakiety mają sens, zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i finansowego. Jesteśmy otwarci na udział w tego typu pomysłach, o ile oferty współpracujących firm będą się uzupełniały.

A w pana opinii oferta SkyShowtime i wspomnianych już dwóch graczy uzupełniają się wzajemnie czy są po prostu konkurencyjne?

– Musiałbym mówić o konkurentach, a nie chcę tego robić. My koncentrujemy się na dostarczaniu konsumentom większej wartości na wiele różnych sposobów. Kryje się za tym m.in. dodawanie nowych funkcjonalności, które poszło w parze z uruchomieniem w zeszłym roku planu Premium, w ramach którego dajemy np. możliwość jednoczesnego oglądania na pięciu ekranach, 4K, Dolby Atmos, zwiększamy zasoby naszej biblioteki czy pracujemy z partnerami. A to wszystko właśnie po to, żeby tworzyć większą wartość dla klientów.

Myślę, że niemal każda firma, szczególnie kierująca usługi do konsumentów, mówi o sobie w ten sposób. Rozumiem, że nie chce pan mówić o konkurencji, ale jest to w pewnym sensie nieuniknione, chociażby dlatego, że trzeba się jakoś od niej odróżniać – pytanie jak? – i pan sam podkreśla zawsze, że cena dostępu do waszej platformy jest niższa niż u innych. A może planujecie podwyżki cen?

– Może zacznę od tego, co sprawia, że jesteśmy unikalni. Po pierwsze, to nasze korzenie. SkyShowtime został stworzony dla Europy. To nasza ojczyzna. Staramy się dopasowywać sposób działania do każdego kraju osobno. Robimy to w autentyczny sposób: mamy oddziały w całej Europie, budujemy lokalne zespoły pracowników, badających i analizujących potrzeby widzów. Uważam, że to jedna z naszych supermocy, która odróżnia nas od innych podmiotów.