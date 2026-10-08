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Adam Glapiński
Adam Glapiński bez wątpienia irytuje, na konferencjach prasowych nudzi, gustuje w bizantyjskim ceremoniale, otacza się często niewłaściwymi ludźmi. Można też mieć wątpliwości co do jego osobistych kompetencji w dziedzinie, którą się zajmuje. Nie ukrywa swoich sympatii partyjnych, na dodatek niepotrzebnie „miesza” w polityce, jak choćby forsując dość pokraczną alternatywę dla rządowego programu SAFE, którą nazwał „SAFE zero procent”. Ale czy powinien być „wyprowadzony z NBP”, by użyć słów Donalda Tuska z kampanii wyborczej? Tu mam spore wątpliwości.
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