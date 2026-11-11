Minister edukacji Włoch w rozmowie z telewizją La7 oświadczył, że liczba placówek edukacyjnych, których dotyczy zdarzenie, z pewnością wzrośnie. – Stan na pół godziny temu wynosił trzysta – zaznaczył.

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Giuseppe Valditara mówił, że na cel wzięte zostały także połączenia lotnicze, supermarkety oraz szpitale. – Jest jasne, że mamy do czynienia z pewną strategią. Na ten moment trudno ustalić, kto za tym stoi. Służby oczywiście pracują nad identyfikacją sprawców. Wymiar sprawiedliwości przeprowadzi własne dochodzenia, ale oczywiste jest, że musimy się chronić – kontynuował, zwracając uwagę na konieczność inwestowania w sprawy związane z bezpieczeństwem.

Alarm bombowy we Włoszech. Ewakuacja uczniów ze szkół

Włoska agencja ANSA poinformowała, że uczniowie i pracownicy szkół zostali ewakuowani, a służby bezpieczeństwa prowadzą przeszukania budynków.

Agencja Reutera podała, powołując się na zaznajomione ze sprawą źródło rządowe, że pod e-mailem z ostrzeżeniem o bombie podpisany był „Michaił Andropow, przywódca Wilajetu Mizoginistanu”.

„Przybyliśmy, aby was zniszczyć. Dokonamy ludobójstwa na Włochach” – głosił e-mail, którego treść podała ANSA. Według tego źródła, w wiadomości wspomniano o ukrytym w budynku „potężnym ładunku wybuchowym” w plastikowej torbie, wyposażonym w „zdalny zapalnik”.

„W związku z ogólnokrajowym alarmem bombowym informujemy, że wszyscy uczniowie zostali przeniesieni w bezpieczne miejsce i pozostają pod opieką kadry nauczycielskiej” – taki komunikat jednej ze szkół w Rzymie, zaadresowany do rodziców, zacytował Reuters. Rzecznik policji w Rzymie zapewnił, że włoskie służby prowadzą dochodzenie w sprawie alarmu.

Do sprawy odniosła się później premier Giorgia Meloni, która oświadczyła w mediach społecznościowych, że groźby nie stanowią zagrożenia, a policja i inne służby monitorują sytuację. Meloni zapowiedziała udział w rządowym spotkaniu, podczas którego przeprowadzona zostanie ocena wydarzeń oraz zaplanowane zostaną dalsze kroki.

ANSA zaznaczyła, że podobny incydent miał miejsce we Włoszech przed kilkoma dniami – wówczas wiadomość e-mail otrzymali dyrektorzy 280 szkół.

Groźby pod adresem prawie tysiąca szkół w Szkocji i Irlandii Północnej

Brytyjskie media poinformowały, powołując się na policję, że e-maile z groźbami wysłano w środę także do setek szkół w dwóch krajach należących do Zjednoczonego Królestwa. Ponad 300 szkół w Irlandii Północnej zgłosiło otrzymanie tej samej wiadomości e-mail, która zawierała groźbę, podobne e-maile trafiły też do 470 szkół w Szkocji.

Policja z Irlandii Północnej (PSNI) przekazała, że traktuje e-mail – który został wysłany poza granicami Zjednoczonego Królestwa – jako fałszywy alarm. „Do tego typu zdarzeń podchodzimy bardzo poważnie. Rozumiemy niepokój, jaki pojawił się w społeczeństwie, w środowiskach szkolnych, a także wśród uczniów i rodziców” – oświadczył zastępca komendanta głównego północnoirlandzkiej policji Anthony McNally. Dodał, że prowadzone są czynności wyjaśniające, ale na obecnym etapie ryzyko dla społeczeństwa określane jest jako niskie.

Szkocka policja oświadczyła, że wiadomości z groźbami traktowane są jako fałszywe alarmy. „W naszej ocenie nie ma potrzeby ewakuowania szkół ani zatrzymywania dzieci w domu wyłącznie na podstawie treści tych e-maili” – podkreślił rzecznik policji, cytowany przez Sky News.

W ubiegłym miesiącu z powodu alarmów bombowych, które okazały się fałszywe, część szkół w Irlandii Północnej i Szkocji została tymczasowo zamknięta.

Seria alarmów w Europie. Służby prowadzą dochodzenie

W ostatnich dniach przewoźnicy lotniczy w Europie zostali dotknięci serią alarmów bombowych – 3, 5 i 6 listopada groźby bombowe dotyczyły łącznie 35 lotów. Europejskie służby prowadzą w tej sprawie międzynarodowe śledztwo, próbując ustalić, kto odpowiada za groźby i czy były one elementem skoordynowanej operacji.

Jak podawał „Financial Times”, wśród analizowanych możliwości jest rosyjskie pochodzenie gróźb. Niektórzy funkcjonariusze uznają ten scenariusz za najbardziej prawdopodobny, wskazując na możliwe motywy, sposób działania, wcześniejsze podobne incydenty oraz pierwsze ustalenia śledztwa. Wśród rozpatrywanych hipotez jest udział prokremlowskich aktywistów lub grup hakerskich. Dotychczas nie potwierdzono jednak, kto stoi za alarmami.