Rogfast – najgłębszy podwodny tunel drogowy, budowany przez Norwegię, ma zostać ukończony do 2033 roku. Budowa trwa od 2018 roku, ale została przerwana z powodu problemów finansowych inwestora. Przewidywane przekroczenie kosztów doprowadziło do zawieszenia umów z niektórymi wykonawcami. Teraz, jak dowiedziało się CNN, wiadomo już, że całkowity koszt budowy wynosi co najmniej 2,4 mld dolarów.

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Rondo 260 m pod wodą

„Tunel usprawni komunikację wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii, zapewniając szybsze i bardziej niezawodne połączenie między regionami Stavanger i Haugesund” – powiedziała Anne Brit Moen, kierownik projektu w firmie Skanska, która buduje północny odcinek tunelu – najgłębszy, mający długość 9 km.

Tunel ma mieć 27 km długości i będzie składał się z dwóch oddzielnych odgałęzień, z których każde będzie miało dwa pasy ruchu. W jego środkowej części znajdzie się również nietypowy element: podwójne rondo na głębokości 260 metrów. Z niego powstanie kolejny tunel, prowadzący na wyspę Kvitsøy, najmniejszą gminę w Norwegii. W najgłębszym punkcie tunel będzie znajdował się 392 metry pod poziomem morza.

Podobnie jak wiele innych tuneli, Rogfast będzie budowany jednocześnie z obu końców. Ekipy muszą spotkać się w środkowej części tunelu. Dopuszczalne odchylenie nie może przekraczać 5 cm. Jest to najsurowsza tolerancja na świecie, ale pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Tunel obejmuje również środki ochrony kierowców przed zanieczyszczeniem powietrza. Zastosowany zostanie podłużny system wentylacji, zazwyczaj wykorzystujący wentylatory strumieniowe do generowania przepływu powietrza, uzupełniony o wentylację szybową.

Pół godziny zamiast 21 godzin

Pracownicy budowlani znajdują się już 300 metrów pod poziomem morza. Według nich wystąpiły wycieki słonej wody, ale zostały one naprawione. Inżynierowie poszukują teraz najnowocześniejszych metod cementowania i uszczelniania skały, ponieważ do pokonania pozostało im jeszcze około 100 metrów.

Tunel Rogfast jest częścią przebudowy nadmorskiej autostrady E39, 1100-kilometrowej drogi biegnącej z Trondheim na północy do Kristiansand na południu. Obecnie przejechanie całej długości drogi zajmuje 21 godzin i wymaga siedmiu przepraw promowych. Celem projektu jest wyeliminowanie potrzeby korzystania z promów poprzez budowę tuneli i mostów, co skróci czas podróży o połowę. Zakończenie całego projektu jest przewidywane dopiero w 2050 r.

Trasa powstaje w kluczowej norweskiej strefie ekonomicznej, gdzie znajdują się pola naftowe i prowadzona jest intensywna produkcja owoców morza. Tunel będzie płatny – każdy kierowca zapłaci około 53 euro za przejazd. Środki mają zostać przeznaczone na utrzymanie konstrukcji. Szacuje się, że dziennie tunelem będzie przejeżdżać około 6000 pojazdów.