Donald Tusk
Premier Donald Tusk uczestniczył w środę w uroczystości chrztu i podniesienia polskiej bandery na promie „Bursztyn Unity” przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. W swoim wystąpieniu nawiązał do 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz tragicznych wydarzeń w Krakowie.
– Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, z pokoju i walki, ale zawsze tego dnia, 11 listopada, wszystkie nasze serca są biało-czerwone – powiedział premier.
Szef rządu odniósł się do sobotniego ataku w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Do strzelaniny doszło 7 listopada w centrum miasta. Sprawca został postrzelony i zatrzymany przez policjantów. W Krakowie ogłoszono żałobę trwającą do 11 listopada.
– Te tragiczne dni w Krakowie pokazują, że to, co wywalczyliśmy z takim trudem – wolność, niepodległość, bezpieczeństwo – nie jest nam dane raz na zawsze – podkreślił Tusk.
– Wolność, niepodległość i bezpieczeństwo wymagają ciągłego wysiłku. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Polska była silna, niepodległa i bezpieczna – dodał.
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Premier zapowiedział dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa kraju.
– Pamiętając o naszych bohaterskich policjantach, podkreślamy, że zrobimy wszystko, żeby Polska była nadal najbezpieczniejszym miejscem w Europie – powiedział.
Zaapelował również o powstrzymanie przemocy i wzajemnej wrogości. – Niech nigdy żaden Polak nie podnosi ręki na Polaka. Niech nigdy nie poleje się krew – mówił szef rządu.
W dalszej części przemówienia premier wezwał do pojednania ponad podziałami politycznymi. Zwrócił się również do osób, które w środę uczestniczą w warszawskim Marszu Niepodległości.
– Wiem, że trudno mówić niektórym o pojednaniu. Wzywam wszystkich, tych też, którzy będą się gromadzili dzisiaj w Warszawie. Możemy mieć różne poglądy, możemy konkurować, możemy być czasami politycznymi przeciwnikami. Każdy, kto ma Polskę w sercu, musi zrozumieć, że ta przestrzeń, Rzeczpospolita, to jest dobro wspólne – podkreślił.
– Umiejmy dzisiaj, 11 listopada, wyciągnąć do siebie własne dłonie – zaapelował.
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Następnie zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego, proponując spotkanie w swoim domu.
– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale chcę zaprosić pana razem z małżonką, dziećmi do mnie do domu w Sopocie – powiedział premier.
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– Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy jak Polak z Polakiem. Polska warta jest tej rozmowy – dodał.
Swoje wystąpienie zakończył apelem o jedność – Bądźmy razem w chwilach trudnych i w chwilach naszego narodowego szczęścia – powiedział Donald Tusk.
Do swojego wystąpienia Donald Tusk nawiązał również we wpisie opublikowanym w serwisie X. Ponownie zaapelował o powstrzymanie przemocy i podkreślił wspólną odpowiedzialność Polaków za bezpieczeństwo kraju. Zaznaczył, że wzajemne konflikty nie mogą być ważniejsze niż jedność państwa i dobro jego obywateli. „Nasze spory szczególnie dziś nie mogą być ważniejsze niż bezpieczeństwo i jedność Ojczyzny” – napisał premier. Powtórzył również, że Polacy nie powinni występować przeciwko sobie.
Premier przyjechał do Szczecina na uroczystość chrztu promu „Bursztyn Unity”, drugiego z trzech promów budowanych w ramach programu „Polskie Morze” dla Polskiej Żeglugi Morskiej.
Według informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jednostka jest pierwszym od 22 lat dużym statkiem towarowo-pasażerskim powracającym pod polską banderę. Program zakłada rozwój floty promowej oraz przywracanie polskiej bandery na statkach handlowych należących do krajowych armatorów.
„Bursztyn Unity” został zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Ma niemal 196 metrów długości, może przewozić około 400 pasażerów i docelowo ma obsługiwać połączenie między Świnoujściem a szwedzkim Ystad. Jest bliźniaczą jednostką promu „Jantar Unity”, którego chrzest odbył się w Szczecinie w styczniu 2026 roku.
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