Premier Donald Tusk uczestniczył w środę w uroczystości chrztu i podniesienia polskiej bandery na promie „Bursztyn Unity” przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. W swoim wystąpieniu nawiązał do 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz tragicznych wydarzeń w Krakowie.

Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, z pokoju i walki, ale zawsze tego dnia, 11 listopada, wszystkie nasze serca biało-czerwone powiedział premier.

Donald Tusk nawiązał do tragedii w Krakowie. „Wolność i bezpieczeństwo wymagają ciągłego wysiłku”

Szef rządu odniósł się do sobotniego ataku w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Do strzelaniny doszło 7 listopada w centrum miasta. Sprawca został postrzelony i zatrzymany przez policjantów. W Krakowie ogłoszono żałobę trwającą do 11 listopada.

Te tragiczne dni w Krakowie pokazują, że to, co wywalczyliśmy z takim trudem wolność, niepodległość, bezpieczeństwo nie jest nam dane raz na zawsze podkreślił Tusk.

Wolność, niepodległość i bezpieczeństwo wymagają ciągłego wysiłku. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Polska była silna, niepodległa i bezpieczna dodał.

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Premier zapowiedział dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa kraju.

Pamiętając o naszych bohaterskich policjantach, podkreślamy, że zrobimy wszystko, żeby Polska była nadal najbezpieczniejszym miejscem w Europie powiedział.

Zaapelował również o powstrzymanie przemocy i wzajemnej wrogości. Niech nigdy żaden Polak nie podnosi ręki na Polaka. Niech nigdy nie poleje się krew mówił szef rządu.

Donald Tusk zwrócił się do Karola Nawrockiego. Zaprosił prezydenta do Sopotu

W dalszej części przemówienia premier wezwał do pojednania ponad podziałami politycznymi. Zwrócił się również do osób, które w środę uczestniczą w warszawskim Marszu Niepodległości.

Wiem, że trudno mówić niektórym o pojednaniu. Wzywam wszystkich, tych też, którzy będą się gromadzili dzisiaj w Warszawie. Możemy mieć różne poglądy, możemy konkurować, możemy być czasami politycznymi przeciwnikami. Każdy, kto ma Polskę w sercu, musi zrozumieć, że ta przestrzeń, Rzeczpospolita, to jest dobro wspólne podkreślił.

Umiejmy dzisiaj, 11 listopada, wyciągnąć do siebie własne dłonie zaapelował.

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Następnie zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego, proponując spotkanie w swoim domu.

Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale chcę zaprosić pana razem z małżonką, dziećmi do mnie do domu w Sopocie powiedział premier.

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Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy jak Polak z Polakiem. Polska warta jest tej rozmowy dodał.

Swoje wystąpienie zakończył apelem o jedność Bądźmy razem w chwilach trudnych i w chwilach naszego narodowego szczęścia powiedział Donald Tusk.

Donald Tusk: Polak nie może podnosić ręki na drugiego Polaka

Do swojego wystąpienia Donald Tusk nawiązał również we wpisie opublikowanym w serwisie X. Ponownie zaapelował o powstrzymanie przemocy i podkreślił wspólną odpowiedzialność Polaków za bezpieczeństwo kraju. Zaznaczył, że wzajemne konflikty nie mogą być ważniejsze niż jedność państwa i dobro jego obywateli. „Nasze spory szczególnie dziś nie mogą być ważniejsze niż bezpieczeństwo i jedność Ojczyzny” – napisał premier. Powtórzył również, że Polacy nie powinni występować przeciwko sobie.

Święto Niepodległości w Szczecinie. Podniesienie polskiej bandery na promie

Premier przyjechał do Szczecina na uroczystość chrztu promu „Bursztyn Unity”, drugiego z trzech promów budowanych w ramach programu „Polskie Morze” dla Polskiej Żeglugi Morskiej.

Według informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jednostka jest pierwszym od 22 lat dużym statkiem towarowo-pasażerskim powracającym pod polską banderę. Program zakłada rozwój floty promowej oraz przywracanie polskiej bandery na statkach handlowych należących do krajowych armatorów.

„Bursztyn Unity” został zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Ma niemal 196 metrów długości, może przewozić około 400 pasażerów i docelowo ma obsługiwać połączenie między Świnoujściem a szwedzkim Ystad. Jest bliźniaczą jednostką promu „Jantar Unity”, którego chrzest odbył się w Szczecinie w styczniu 2026 roku.