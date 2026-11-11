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Rozmowy w Abu Zabi zakończą wojnę? Ukraiński ekspert: To są życzenia Trumpa

Przewaga Rosji w powietrzu i możliwość niszczenia ukraińskiej energetyki oraz gospodarki są dziś głównymi przeszkodami na drodze do porozumienia – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, znany ukraiński politolog.

Publikacja: 11.11.2026 10:19

Rozmowy w Abu Zabi zakończą wojnę? Ukraiński ekspert: To są życzenia Trumpa

Foto: Reuters

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Rusłan Szoszyn

Za pośrednictwem USA ruszyły w Abu Zabi pierwsze od lutego rosyjsko-ukraińskie rozmowy pokojowe. Z przecieków medialnych wynika, że negocjacje dotyczą m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i Rosji. O jakich gwarancjach może być mowa?

Rosjanie dysponują najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa, czyli bronią jądrową, której Ukraina nie posiada. Mimo to Rosja wysuwa kolejne żądania. Jednym z tradycyjnych postulatów jest formalne zagwarantowanie, że Ukraina nie przystąpi do NATO. Zdaniem Rosji takie zobowiązanie powinno zostać zapisane w ukraińskim ustawodawstwie, a samo NATO powinno podjąć odpowiednią decyzję, zgodnie, z którą Ukraina nigdy nie zostanie członkiem Sojuszu.

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