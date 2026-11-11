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Rosjanie dysponują najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa, czyli bronią jądrową, której Ukraina nie posiada. Mimo to Rosja wysuwa kolejne żądania. Jednym z tradycyjnych postulatów jest formalne zagwarantowanie, że Ukraina nie przystąpi do NATO. Zdaniem Rosji takie zobowiązanie powinno zostać zapisane w ukraińskim ustawodawstwie, a samo NATO powinno podjąć odpowiednią decyzję, zgodnie, z którą Ukraina nigdy nie zostanie członkiem Sojuszu.
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