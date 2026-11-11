Za pośrednictwem USA ruszyły w Abu Zabi pierwsze od lutego rosyjsko-ukraińskie rozmowy pokojowe. Z przecieków medialnych wynika, że negocjacje dotyczą m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i Rosji. O jakich gwarancjach może być mowa?

Rosjanie dysponują najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa, czyli bronią jądrową, której Ukraina nie posiada. Mimo to Rosja wysuwa kolejne żądania. Jednym z tradycyjnych postulatów jest formalne zagwarantowanie, że Ukraina nie przystąpi do NATO. Zdaniem Rosji takie zobowiązanie powinno zostać zapisane w ukraińskim ustawodawstwie, a samo NATO powinno podjąć odpowiednią decyzję, zgodnie, z którą Ukraina nigdy nie zostanie członkiem Sojuszu.