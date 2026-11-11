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Prof. Roman Kuźniar: Jahusy atakują wolny świat. Jak zatrzymać pochód Trumpa i Putina?

Zwykle koncentrujemy się na geopolitycznych, energetycznych czy finansowych wymiarach problemów, które populiści wnoszą do życia publicznego. Tymczasem kryzys amerykańskiej polityki czasów Trumpa jest przede wszystkim kryzysem moralnym – pisze prof. Roman Kuźniar, politolog i dyplomata.

Publikacja: 11.11.2026 11:00

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

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Roman Kuźniar

W swych podróżach po bliższych i dalszych krainach bohater opowieści Jonathana Swifta Guliwer dociera także do kraju zamieszkanego przez Jahusów. Wszystkie opisywane przez Swifta krainy i ludy służyły mu do niemal socjologicznej, choć wyostrzonej charakterystyki krajów, narodów i poszczególnych grup społecznych żyjących w Europie.

Podobnie było z Jahusami, które Guliwer spotyka w czwartej części dzieła Swifta. Były to istoty podobne do ludzi, w których bohater powieści odkrywa wszystkie negatywne cechy tych drugich. Były to zatem istoty o bardzo ograniczonym rozumie, w swych instynktach zezwierzęcone, chciwe, mściwe, złośliwe, bezwstydne, a także okrutne, nieprzyjazne wobec otoczenia i niepodejmujące współpracy z innymi.

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