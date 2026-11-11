W swych podróżach po bliższych i dalszych krainach bohater opowieści Jonathana Swifta Guliwer dociera także do kraju zamieszkanego przez Jahusów. Wszystkie opisywane przez Swifta krainy i ludy służyły mu do niemal socjologicznej, choć wyostrzonej charakterystyki krajów, narodów i poszczególnych grup społecznych żyjących w Europie.

Podobnie było z Jahusami, które Guliwer spotyka w czwartej części dzieła Swifta. Były to istoty podobne do ludzi, w których bohater powieści odkrywa wszystkie negatywne cechy tych drugich. Były to zatem istoty o bardzo ograniczonym rozumie, w swych instynktach zezwierzęcone, chciwe, mściwe, złośliwe, bezwstydne, a także okrutne, nieprzyjazne wobec otoczenia i niepodejmujące współpracy z innymi.