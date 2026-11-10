Wyznanie Donalda Trumpa padło na antenie stacji CBS News w programie „60 Minutes”.

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Trump o wierze, raju i politycznych wrogach

Dziennikarz Ross Douthat zapytał prezydenta Stanów Zjednoczonych o to, co jego zdaniem czeka go po śmierci. W odpowiedzi Trump stwierdził: „Jestem osobą religijną. Więc teoretycznie idę do nieba”.

Punktem wyjścia do rozmowy o wybaczeniu była postawa Eriki Kirk, wdowy po zastrzelonym w 2025 r. konserwatywnym aktywiście Charlie’em Kirku. Podczas nabożeństwa żałobnego publicznie powiedziała, że wybacza domniemanemu mordercy swojego męża. Trump, przemawiający wówczas tuż po niej, oświadczył, że w przeciwieństwie do przedmówczyni nienawidzi swoich oponentów i nie życzy im dobrze.

Prowadzący wywiad zapytał więc, czy stojąc u wrót raju, amerykański przywódca byłby w stanie wybaczyć swoim największym wrogom, wobec których przez lata żywił publiczną niechęć.

– Łatwą odpowiedzią byłoby powiedzenie: „Tak, mógłbym wybaczyć”. Ale wtedy nie byłbym szczery, prawda? Odpowiedź brzmi „nie”. Chcę być uczciwy – odparł Trump.

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Kogo Trump tak bardzo nienawidzi? Dwa nazwiska na liście

Wśród osób, wobec których Trump wyklucza wybaczenie, padły nazwiska byłej spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi oraz byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya. Prezydent USA określił osoby, którym nie potrafiłby wybaczyć, jako „skrajnie nieuczciwych, bardzo złych ludzi, bardzo złych dla naszego kraju. Kocham nasz kraj znacznie bardziej, niż mógłbym kochać ludzi i to takich ludzi”.

Dziennikarz zapytał wprost: – Czy odpowiedź brzmi „nie” przed Dniem Sądu Ostatecznego? Odpowiedź brzmi „nie”. Chcę być uczciwy – odparł Trump.

Izba Reprezentantów USA dwukrotnie wszczynała wobec Trumpa procedurę impeachmentu w czasie, gdy funkcję spikera pełniła Nancy Pelosi. Z kolei James Comey, jako dyrektor FBI, nadzorował dochodzenie w sprawie domniemanych powiązań między sztabem wyborczym Trumpa a Rosją podczas wyborów w 2016 r.

– Naprawdę nienawidzę niektórych moich wrogów – powiedział Trump. – Uważam, że byli okropni. Proszę spojrzeć, ile przez nich przeszedłem”.