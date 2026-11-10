Podczas uroczystości przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, Kaczyński przypomniał, że niepodległość odzyskana w 1918 r. trwała nieco ponad 20 lat. Jak zauważył, z punktu widzenia historii jest to „tylko incydent”.

Reklama Reklama

Dodał, że niepodległość III Rzeczypospolitej, liczona od 1989 r., „a tak naprawdę w pełni od 1991 r.”, trwa już dłużej i przyniosła Polsce wiele sukcesów, m.in. w rozwoju gospodarczym.

Czytaj więcej Polityka Jarosław Kaczyński o rządzie: To nie jest polska władza - To jest rozbijanie polskiego państwa, to jest dążenie do realizacji interesów tych, którym Polska rozwijająca się jest nie po drodze - mówił w wy...

„Czy niepodległość znów będzie incydentem?”. Prezes PiS o kryzysie państwa

– Ale dziś mamy czas szczególny […]. Oto staje pytanie, czy ta niepodległość znów nie będzie incydentem – powiedział lider PiS. – Dlatego, że mamy władzę, która Polsce służyć nie chce, która służy zewnętrznym dysponentom, i która doprowadza do ruiny praworządności, ruiny praworządności, upadku państwa, zniszczenia różnych dziedzin życia społecznego państwa, ruiny różnych dziedzin życia społecznego – mówił prezes PiS.

Według niego rządzący budują też „przesłanki do tego, by zrujnować polską gospodarkę”.

Kaczyński ocenił, że przeciwnikom chodzi o to, by Europa Środkowa „stała się znów terenem eksploatacji” i „w sposób nieekwiwalentny” dostarczała zasobów przeżywającym kryzys gospodarkom państw zachodnich, a szczególnie gospodarce Niemiec.

Wezwał do oporu, który – jak ocenił – „powinien być silniejszy”. Środowe obchody Święta Niepodległości nazwał „wielką okazją”, by pokazać, że „próba zastraszenia się nie udała”.

Jako przykład postawy narodowej wskazał Ukrainę, która broni się przed Rosją dłużej, niż trwała tzw. wielka wojna ojczyźniana.

– Wiem, że wielu z nas, a może nawet wszyscy mają wobec Ukraińców wiele słusznych zastrzeżeń, pretensji […], ale patrzmy na nich także od tej strony. Oni potrafią walczyć, oni nie są tchórzami – podkreślił.

Jak zaznaczył, są tam tchórze, oni uciekli. – Często są tu właśnie w Polsce i robią nam różnego rodzaju problemy – dodał.

Kaczyński: Ta druga strona jest naprawdę do wszystkiego zdolna

Prezes PiS wyraził nadzieję na zwycięstwo „polskich patriotów” w wyborach w 2027 r. – Ale musimy najpierw do tych wyborów doprowadzić. Musimy ich przypilnować – zaznaczył. Rządzący, jak mówił, „nie mają żadnych oporów, żadnych oporów ani zasad zasad”, a niektórzy z nich chcą „realizować obce interesy”.

– Być może ta walka będzie bardzo trudna. […] Być może ta walka okaże się bardzo trudna. (…) Być może nastąpi nawet coś takiego nawet coś takiego, ale bardzo bym nie chciał, żeby tak się stało, z czym od wielu lat żeśmy się nie spotykali, to znaczy przelew krwi. Ta druga strona jest naprawdę do wszystkiego zdolna, ale musimy wytrwać i zwyciężyć – oświadczył Kaczyński.