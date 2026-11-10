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Sąd Najwyższy w Warszawie
O podstawę prawną wydarzeń, które miały miejsce w Trybunale Konstytucyjnym 30 października i 3 listopada prawnicy (a tym bardziej politycy) pewnie nigdy nie przestaną się spierać. Dla jednych faktyczne pozbawienie Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego wpływu na działanie TK było naturalnym krokiem prowadzącym do uzdrowienia konstytucyjnego sądu i sprawienia, że w legalnej obsadzie zacznie on wydawać uznawane i publikowane wyroki. Dla innych nie można mówić o żadnym stanie wyższej konieczności, a wskazywane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, która obecnie kieruje pracami Trybunału, przepisy nie miały w tym przypadku zastosowania. Jak wiemy, nie brak też zwolenników tezy o dokonaniu zamachu stanu.
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