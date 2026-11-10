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Jerzy Surdykowski: A jeśli już niepostrzeżenie tracimy niepodległość, zajęci innymi sprawami?

W środę rocznica odzyskania niepodległości, a więc święto wszystkich Polaków. Jakże inne w tym roku po tragedii na ulicach Krakowa.

Publikacja: 10.11.2026 04:36

Im większe pustki w Alei Szucha, tym dalej od Maciejowic - pisze Jerzy Surdykowski

Im większe pustki w Alei Szucha, tym dalej od Maciejowic - pisze Jerzy Surdykowski

Foto: PAP

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Jerzy Surdykowski

Wszystko wróci do zwykłości szybciej, niż nam się wydaje. Jeden więc zapali znicz pod którymś z pomników Piłsudskiego, drugi wciąż potrzebuje trochę popyskować, więc pójdzie na Marsz Niepodległości, stamtąd skręci w Aleję Szucha, by wzmocnić rzednącą załogę stoiska Klubów Gazety Polskiej, a przy okazji porechocze z nowej wersji kalamburu „o rosole z kur wielu”, który zademonstrują mu klauni z Telewizji Republika. Trzeci zaś – i to najczęstsze – nigdzie nie pójdzie, zostanie na kanapie, ale nie ze względu na przestrach, lecz dlatego, że jak zwykle czeka go dobry obiadek, piwko i ważny mecz. Czyżby ta straszna zbieżność niczego nas nie nauczyła, czyżby daremna krew w Krakowie była jak przysłowiowa woda na psiej sierści?

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