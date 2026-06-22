– W Miękini, w aglomeracji wrocławskiej powstanie tajwański park technologiczny – ogłosił w poniedziałek Tsal Sung-hui, przebywający na targach Taiwan Expo 2026 w Warszawie wicesekretarz generalny TEEMA, wpływowej tajwańskiej organizacji grupującej biznes elektroniczny. Zapowiedział, że w połowie lipca przybędzie do Polski delegacja, która przygotuje szczegóły przedsięwzięcia.

Reklama Reklama

Foto: Krzysztof Adam Kowalczyk

Ekipa z TEEMA wcześniej odwiedzała trzy rejony: właśnie aglomerację wrocławską, Łódź i Katowice. Przedstawiony przez niego plan obejmuje potężną część produkcyjną, tereny przewidziane pod potrzeby poszczególnych firm, infrastrukturę energetyczną, ale także część mieszkalną i usługową. Ogłoszenie tej ważnej inwestycji jest mocnym akcentem targów Taiwan Expo 2026, które odbywają się do środy w Warszawie.

Nie tylko serwery dla AI, ale i drony

Park technologiczny pod Wrocławiem będzie miał część produkcyjną i R&D. Skupi się m.in. na produkcji serwerów dla systemów sztucznej inteligencji – wynika z wypowiedzi Jamesa Huanga, szefa TAITRA, instytucji zajmującej się promocją tajwańskiego biznesu za granicą, odpowiednika polskiej PAiH. Huang, który odwiedza Polskę już kolejny raz, zapewnia, że to nie jest ostatnie słowo biznesu z jego kraju.

– Wejście do parku technologicznego w Miękini planują także tajwańskie firmy dronowe – informuje Tony S.C. Hsu, prezes Taiwan Defence Industry Association. To element szerszej kooperacji: tajwański sojusz Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance podpisał już porozumienie o współpracy z Polską Izbą Systemów Bezzałogowych (PISB). – 60 proc. tajwańskiego eksportu dronów do Europy trafia do Polski i dynamicznie rośnie – mówi Tony Hsu, który nie ukrywa, że współpraca obejmuje drony dual-use. W tym kontekście tajwańskie firmy starają się rozwijać współpracę także z partnerami ukraińskimi.

Sto firm z Tajwanu zjechało do Warszawy

Warszawska edycja Taiwan Expo 2026 odbywa się dwa lata po berlińskiej, co zdaniem organizatorów podkreśla strategiczne znaczenie polskiego rynku. Obok ponad stu firm prezentujących swoje możliwości w sektorach high-tech: półprzewodnikowym, energetycznym i dronowym, do Warszawy przyjechała liczna grupa tajwańskich oficjeli, z ministrem spraw zagranicznych Tajwanu Lin Chia-lungiem i wiceszefową ministerstwa relacji gospodarczych Cynthią Kiang na czele. Ogłoszona w poniedziałek przez TEEMA inwestycja w Miękini to kolejna inicjatywa tajwańskiego biznesu w Polsce po niedawnym ogłoszeniu współpracy z Foxconnem przy budowie fabryki samochodów elektrycznych. Miękinia jest miejscem przygotowanym wcześniej pod inwestycję Intela w wytwórnię układów scalonych, z której amerykańska firma zrezygnowała z powodu problemów finansowych.

Minister Cynthia Kiang poinformowała, że po południu nastąpi podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie Badań i Rozwoju (B+R/R&D), między Polską a Tajwanem.