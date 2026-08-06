Według magazynu jeden z pocisków miał spaść w norweskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Do zdarzenia doszło na przełomie lipca i sierpnia. Cele oddalone o ok. 300 km zaatakowano jednocześnie z morza i lądu.

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Rosja ćwiczyła obronę Półwyspu Kolskiego przed atakiem NATO

W manewrach uczestniczyły krążownik rakietowy klasy Sława, fregata klasy Admirał Gorszkow oraz atomowy okręt podwodny klasy Oscar II. Jednostki i nadbrzeżna bateria Bastion odpaliły pociski Kalibr, Wulkan, Granit i Oniks.

Według „Barents Observer” naddźwiękowy Oniks wystrzelony z Półwyspu Rybackiego po sześciu minutach lotu miał spaść 150–200 km na północ od norweskiego półwyspu Varanger, w wyłącznej strefie ekonomicznej Norwegii.

Norwegia monitorowała rosyjskie ćwiczenia przy granicy NATO

Norweskie siły zbrojne monitorowały przygotowania i przebieg ćwiczeń.

Półwysep Kolski jest głównym zapleczem rosyjskiej Floty Północnej i jej atomowych okrętów podwodnych. Według norweskiego rządu znajduje się tam największy arsenał jądrowy na świecie skierowany głównie w kraje NATO.