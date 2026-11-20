– Mogę potwierdzić, że dzisiejszej nocy miał miejsce zmasowany atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rzeczywiście, możliwe, że doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, to sprawdzamy – mówił w TVN24 Jacek Goryszewski.

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– Dzisiaj po godzinie 6.30 z zapisów naszych systemów radarowych wynika, że mogło dojść do takiej sytuacji. Zbieramy informacje – dodał rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Atak Rosji na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne o możliwym upadku obiektu w województwie lubelskim

Goryszewski przekazał, że uruchomiony został naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy, który został skierowany między innymi do powiatu biłgorajskiego, „gdzie będzie sprawdzał teren”. – Bo mamy zgłoszenie też o możliwym upadku obiektu – wskazał.

– Nasze systemy, samoloty nasze i sojusznicze całą noc były w powietrzu i obserwowały tę przestrzeń, były w gotowości do reakcji – zapewnił. Według jego słów, wojsko ma informować o dalszych krokach.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego był pytany o doniesienia, według których jakiś obiekt mógł spaść na terenie powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim. Odparł, że informacje o możliwym naruszeniu przestrzeni powietrznej pojawiły się po godz. 6.30. – Sprawdzamy dwa możliwe naruszenia przestrzeni powietrznej, zbieramy informacje zarówno od sojuszników, od mieszkańców, (...) mamy zapis z naszych systemów radarowych, wskazują, że tam mogło dojść do upadku w tym powiecie i jest to sprawdzane – doprecyzował ppłk Goryszewski.

Jacek Goryszewski przekazał na antenie TVN24, że pierwsze zgłoszenia dotyczyły miejscowości Chmielek w pobliżu Nowego Lipowca. W rozmowie ze stacją przedstawiciel wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Dariusz Działo podał później, że „odnaleziono jeden obiekt latający w miejscowości Lipowiec, w gminie Księżpol w powiecie biłgorajskim”. – Obiekt spadł na pola, niedaleko lasu, zaczął płonąć. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ani obszarów leśnych – podkreślił. – Dojście do obiektu jest bardzo utrudnione ze względu na to, że obiekt nadal płonie – zaznaczył.

Do sprawy przed godz. 8 odniósł się premier Donald Tusk. Napisał w mediach społecznościowych, że odebrał meldunek od ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego „o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej”. „Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby” – zapewnił.

Wcześniej Dowództwo Operacyjne podało, że w związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne „do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza”. „Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu” – brzmiał komunikat.