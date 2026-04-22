Notowany na Catalyście deweloper nieruchomości biurowych rozpoczął negocjacje z firmą Atlas Ward Polska w sprawie sprzedaży wybranych aktywów. To głównie udziały w trzech spółkach. Nowa Marina Gdynia została powołana do realizacji projektu pod taką nazwą wraz z Polskim Związkiem Żeglarskim. Ghelamco HQ ma realizować projekt Warszawa Gdańska, czyli budowy biurowców na terenach PKP. Kemberton ma stawiać II etap kompleksu biurowego Vibe w Warszawie.

„W ocenie zarządu rozstrzygnięcie negocjacji powinno nastąpić w II kwartale 2026 r. Ghelamco nie gwarantuje, że rozpoczęte negocjacje zakończą się zawarciem transakcji, natomiast zarząd uznał informację za istotną z uwagi na fakt, że w jego ocenie transakcja wiąże się z przepływem środków finansowych, które zapewnią dalszy rozwój grupy kapitałowej, do której należy emitent” – czytamy w raporcie bieżącym Ghelamco.

Grupa Ghelamco od dawna boryka się z wyzwaniami dotyczącymi obsługi zadłużenia – kryzys na rynku biurowym spowodował, że harmonogram inwestycji rozjechał się z harmonogramami spłaty obligacji. Nerwowo zrobiło się wiosną zeszłego roku, kiedy na Catalyście wyprzedawano obligacje za 60-70 proc. wartości nominalnej, choć obroty mogły wskazywać, że za podażą stali inwestorzy detaliczni. Gros papierów jest w portfelach funduszy.

Na razie Ghelamco kupiło sobie czas, płacąc gotówką za część zapadających serii, a większość rolując. We wrześniu ub.r. do wykupu były papiery za 170 mln zł – 120 mln zł pozyskano z emisji papierów przez wspomnianą spółkę Kemberton, zapadających w 2031 r. W lutym br. zapadała seria o wartości 240 mln zł, tym razem „zamienne” obligacje wyemitowała w dwóch seriach spółka Sobieski Towers – pierwsza, o wartości 134,4 mln zł, zapada już w lutym 2027 r., a druga, o wartości 95 mln zł w 2031 r.

W tej chwili na Catalyście w obrocie jest siedem serii obligacji Ghelamco. W przyszłym roku zapadają cztery: w marcu o wartości 405 mln zł, w październiku o wartości 125 mln zł, w listopadzie o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro. W 2028 r. zapadają trzy serie: w styczniu o wartości 125 mln zł, w lipcu 40 mln zł, w listopadzie o wartości 70 mln zł. Łączna ekspozycja to 788 mln zł i 5 mln euro.

Większość serii wyceniana jest na 73-80 proc. wartości nominalnej.

Ghelamco ma asa w rękawie. The Bridge w ekstraklasie biurowców

Perłą w koronie Ghelamco jest warszawski wieżowiec The Bridge oddany w 2025 r. Były plany spieniężenia nieruchomości na początku tego roku, ale uznano, że transakcja pod presją negatywnie wpłynie na parametry. Od zeszłego roku w The Bridge liczącą 24,5 tys. mkw. centralę ma Santander Bank Polska, a w ostatnich dniach 17,3 tys. mkw. wynajęła Visa.