Podczas gaszenia pożaru magazynu należącego do firmy handlującej częściami do maszyn rolniczych ogień odciął drogę dwóm strażakom. Obaj zostali ewakuowani z płonącego budynku, jednak mimo podjętych działań, nie udało się uratować ich życia – pprzekazał portalowi Rzeszów News starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Ofiary śmiertelne to strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku.

Reklama Reklama

„Wielka tragedia. Dwóch strażaków zginęło tragicznie podczas akcji w Nisku. Śp. Bartłomiej i Śp. Wojciech ponieśli najwyższą cenę, wypełniając swoje zadania do samego końca. Składam najszczersze kondolencje Rodzinom, Bliskim oraz Współpracownikom Cześć Ich pamięci! ” - napisał w serwisie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Czytaj więcej Wypadki Potężny pożar pod Warszawą. Płoną hale wypełnione zniczami W okolicach Otwocka wybuchł pożar w halach namiotowych, w których składowane są znicze. Z ogniem walczy dwadzieścia zastępów straży pożarnej. Nie m...

Pożar w Nisku gaszą aż 24 zastępy strażaków

Według lokalnego portalu Rzeszów News zgłoszenie o pożarze wpłynęło w piątek około godziny 8.00. Ogień objął obiekt firmy zajmującej się handlem częściami do maszyn rolniczych. Gaszenie ognia miały utrudniać łatwopalne materiały zgromadzone w magazynie. Zagrożenie dotyczyło również pobliskich budynków mieszkalnych.

Na miejsce skierowano 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ochotników z powiatu niżańskiego, łańcuckiego, stalowowolskiego i leżajskiego. Na miejsce udała się również grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Jeszcze tuż przed godziną 11. pożar nie był opanowany.

Straż pożarna nie ma informacji, by w wyniku pożaru poszkodowane zostały inne osoby.