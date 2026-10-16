Aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku poinformował w rozmowie z telewizją TVN24, że zgłoszenie dotyczyło dwóch hal namiotowych wypełnionych zniczami znajdujących się w miejscowości Piotrowice. Obie zostały objęte ogniem.

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Jak poinformował PAP oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Otwocku asp. Bartłomiej Baran, zgłoszenie o zdarzeniu strażacy otrzymali w piątek o godz. 5.40.

Oficer prasowy mł. kpt. Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przekazała PAP, że są to dwie hale o lekkiej konstrukcji o wymiarach: 30 na 15 metrów oraz 30 na 8 metrów i wysokości 4,5 metra. Trwa dogaszanie pożaru, choć pojawiają się różne mniejsze zarzewia ognia.

Pożar hal ze zniczami pod Otwockiem. Strażacy bronią zbiornika z parafiną

Obecnie, przekazała, wysiłki strażaków koncentrują się na obronie przed pożarem zbiornika z parafiną o pojemności 10 metrów sześciennych. Zbiornik ten jest schładzany.

Na miejscu działa co najmniej 20 jednostek ochrony przeciwpożarowej, grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego PSP i grupa chemiczna. Zaznaczyła, że pożar już nie jest rozwinięty, ale też nie jest ugaszony.

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Asp. Baran przekazał, że według aktualnych informacji w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Dodał, że na miejscu skład powietrza analizuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego z Warszawy.

Oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Otwocku podkom. Patryk Domarecki poinformował PAP, że zgłoszenie policjanci dostali przed godziną 6. Dodał, że jest za wcześnie, by mówić o przyczynach. – Procedury wyglądają tak, że gdy mamy już pogorzelisko w pełni ugaszone, to później trwają czynności z biegłym z zakresu pożarnictwa, z którym wykonywane są oględziny – wyjaśnił.