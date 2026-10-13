Jak informuje RMF FM, śledztwo dotyczące podpalenia naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim przyniosło kolejne zatrzymanie. Niemieccy antyterroryści ujęli w Berlinie kobietę, która mogła pomagać w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji sabotażowej.

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To już trzecia osoba zatrzymana w związku z pożarem instalacji, do którego doszło 23 września. W poniedziałek niemieckie służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o bezpośredni udział w podpaleniu.

Jak ustalił RMF FM, kobieta została zatrzymana podczas odrębnej operacji niemieckich funkcjonariuszy. Według dotychczasowych ustaleń mogła odpowiadać za logistyczną stronę przedsięwzięcia, w tym przewożenie sprawców.

Polska prokuratura ma teraz przeanalizować jej rolę w zdarzeniu i ustalić, czy istnieją podstawy do wystąpienia o przekazanie zatrzymanej polskim organom ścigania.

Podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej. Dwaj obywatele Turcji zatrzymani

Wcześniej polskie służby ustaliły, że za podpaleniem stacji Starlink stoją dwaj obywatele Turcji. Mężczyźni zostali zatrzymani na terytorium Niemiec na wniosek strony polskiej.

Obaj są podejrzewani o działanie na zlecenie obcego wywiadu. Obecnie oczekują na przekazanie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Zatrzymanie kobiety wskazuje, że śledczy badają nie tylko bezpośrednie działania sprawców podpalenia, ale również osoby, które mogły zapewniać im wsparcie organizacyjne.

Na razie nie ujawniono tożsamości zatrzymanej ani szczegółów dotyczących jej kontaktów z dwoma podejrzanymi. Nie wiadomo również, czy uczestniczyła w przygotowaniach do podpalenia na terenie Polski.

Sabotaż stacji Starlink na Mazowszu. Śledztwo prowadzi Prokuratura Krajowa

Do pożaru naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej doszło wieczorem 23 września. Dwa dni później mazowiecki wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo dotyczące podejrzenia sabotażu oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym popełnionego na rzecz obcego wywiadu.

Operatorem instalacji jest państwowa spółka telekomunikacyjna Exatel. Stacja stanowi jeden z elementów infrastruktury umożliwiającej przesyłanie łączności internetowej przez Polskę do Ukrainy.

Śledczy ustalają zakres udziału poszczególnych osób w podpaleniu. Dwaj obywatele Turcji oczekują na przekazanie Polsce, a w przypadku kobiety zatrzymanej w Berlinie decyzja o ewentualnym wystąpieniu o jej wydanie jeszcze nie zapadła.