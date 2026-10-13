Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważająca część Polski będzie pod wpływem wyżu, którego centrum przemieści się znad Czech nad południową Polskę. W nocy od zachodu nasunie się płytka zatoka niżu znad Skandynawii oraz związany z nią układ frontów atmosferycznych. Z północnego zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie, w nocy cieplejsze. Ciśnienie będzie rosło.

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Pogoda we wtorek 13 października. Słoneczny zachód, mglisty i chłodniejszy wschód

We wtorek na zachodzie kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami prognozowane są słabe opady deszczu, a w Tatrach powyżej 1400 m n.p.m. również słabe opady śniegu. Rano, głównie na zachodzie oraz w kotlinach górskich, pojawią się zanikające mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na wschodzie do 14 st. C na zachodzie. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich, od 7 st. C do 9 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa. Przewidywany jest wzrost, a potem spadek ciśnienia.

W nocy na wschodzie, a także miejscami w centrum oraz na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Lokalnie, szczególnie na wschodzie i w kotlinach górskich oraz dolinach rzecznych, pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, a w kotlinach górskich do około 100 metrów. Na pozostałym obszarze początkowo zachmurzenie będzie umiarkowane, a od zachodu wzrastające do dużego i miejscami spadnie deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C na południowym wschodzie i lokalnie w centrum do 8 st. C, 9 st. C na zachodzie i 10 st. C, 11 st. C miejscami nad morzem. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich i tam pojawią się przymrozki od -3 st. C do -1 st. C. Wiatr na wschodzie i południowym wschodzie będzie słaby, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowany, a na północy porywisty. Nad morzem okresami będzie wiało dość silnie, w porywach do 55 km/h. Na obszarach podgórskich w Sudetach wiatr w porywach może osiągać do 55 km/h, a wysoko w Sudetach nad ranem nawet do 90 km/h.

Prognoza na środę 14 października. Przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr

W środę będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia prognozowane są na zachodzie. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w śnieg. Rano w kotlinach karpackich oraz miejscami na wschodzie możliwe są zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na północnym wschodzie, około 12 st. C w centrum do 15 st. C na zachodzie oraz nad morzem. W rejonie Zatoki Gdańskiej oraz miejscami na południu kraju będzie nawet 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Na zachodzie oraz na obszarach podgórskich w Sudetach w porywach może osiągać do 55 km/h. Nad morzem wiatr będzie dość silny, w porywach do 60 km/h. Wysoko w Tatrach prognozowane są porywy wiatru do 65 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.