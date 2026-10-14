Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prezentuje najnowszą prognozę pogody na okres do 22 listopada.

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Jaka będzie druga połowa miesiąca? Prognoza od 19 października do 1 listopada

Według europejskiego modelu ECMWF średnie temperatury między 19 a 25 października będą oscylować w granicach od 9 st. C. na wschodzie Polski do 11-12 st. C na zachodzie i południu. Tydzień ten prognozuje się jako chłodniejszy od wieloletniej normy z lat 1991-2020. Średnia temperatura będzie niższa nawet o 1,6 st. C na zachodzie i około 1,4 st. C na południu. Temperatury powyżej trzydziestoletniej normy przewiduje się jedynie na północy kraju – nad morzem ma być cieplej nawet o 2,1 st. C.

Kolejny tydzień, między 26 października a 1 listopada, również okaże się chłodniejszy od normy. Średnie temperatury maksymalne w dzień wyniosą od 7 st. C na północnym wschodzie do 10 st. C na zachodzie i południu kraju. Anomalia względem lat 1991-2020 wyniesie nawet -2 st. C na południowych krańcach Polski, a na zachodzie do -1,5 st. C. Cieplej od normy – o 1 st. C – będzie jedynie na Pomorzu.

Pogoda w listopadzie. Pierwszy tydzień chłodny, później przyjdzie ocieplenie

Pierwszy tydzień listopada także będzie przeważnie chłodniejszy od normy. Słupki rtęci wskażą średnio od 7 st. C na północnym wschodzie do 10 st. C na południu Polski. Prognozuje się temperaturę niższą od wieloletniej średniej o 2,3 st. na południowych krańcach kraju, około 1 stopień na zachodzie i w centrum. Cieplej o prawie 2 st. C będzie natomiast nad morzem.

Drugi tydzień miesiąca od 9 do 15 listopada zaskoczy wysokimi jak na ten okres temperaturami. Słupki rtęci pokażą średnio od 6 st. C na wschodzie do 9 na zachodzie i południu. Prawie w całym kraju temperatury będą wyższe od wieloletniej normy – o 2,4 st. C nad morzem, około 1,5 st. C na zachodzie i około 1 st. C na południu, wschodzie i w centrum kraju.

Podobnie zapowiada się tydzień od 16 do 22 listopada. Średnie temperatury wyniosą od 4 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C na południowym zachodzie. Na północy będzie cieplej od normy nawet o prawie 2,5 st. C. Na pozostałym obszarze kraju średnie temperatury mają okazać się wyższe o około 1–1,5 st. C niż w latach 1991-2020.