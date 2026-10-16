Rzeczpospolita

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Po atakach w szkołach: Donald Tusk stał się rzecznikiem cenzury w internecie

Po atakach w szkołach jest dużo politycznego boksu, nieuczciwych oskarżeń i absurdalnych diagnoz. Ale gdy przychodzi do poważniejszej rozmowy, okazuje się, że konserwatyści i liberałowie znajdują wspólną przestrzeń do rozmowy – choćby o skutkach samotności młodych ludzi.

Publikacja: 16.10.2026 11:03

Funkcjonariusze policji w jednej ze szkół w Krakowie,

Funkcjonariusze policji w jednej ze szkół w Krakowie,

Foto: PAP

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Piotr Zaremba

Kiedy dochodzi w Polsce do kataklizmu, reakcję można przewidzieć. Katastrofa autobusu? Skontrolujmy wszystkie autobusy w kraju. Spektakularny gwałt? Zaostrzajmy prawo, a nawet zdefiniujmy na nowo samo pojęcie zgwałcenia. Uczestniczą w tym spektaklu politycy, urzędnicy i media, czasem także aktywiści społecznych organizacji. Na ogół gorączka kończy się po tygodniu, dwóch. Czasem istotnie dochodzi do zmiany prawa, to akurat trwa dłużej i ma trwalsze konsekwencje. Ale za to rozmaite kontrole nie utrwalają się jako element systemu.

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