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Funkcjonariusze policji w jednej ze szkół w Krakowie,
Kiedy dochodzi w Polsce do kataklizmu, reakcję można przewidzieć. Katastrofa autobusu? Skontrolujmy wszystkie autobusy w kraju. Spektakularny gwałt? Zaostrzajmy prawo, a nawet zdefiniujmy na nowo samo pojęcie zgwałcenia. Uczestniczą w tym spektaklu politycy, urzędnicy i media, czasem także aktywiści społecznych organizacji. Na ogół gorączka kończy się po tygodniu, dwóch. Czasem istotnie dochodzi do zmiany prawa, to akurat trwa dłużej i ma trwalsze konsekwencje. Ale za to rozmaite kontrole nie utrwalają się jako element systemu.
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