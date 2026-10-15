Północna i północno-zachodnia Europa znajduje się w zasięgu niżów znad Morza Norweskiego i Morza Północnego oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem rozległego wyżu. Rozciąga się on od Atlantyku, przez centralną Europę, aż po północną Rosję. Polska jest pod wpływem wyżu z centrum nad środkową Europą, w powietrzu polarnym morskim, nieco cieplejszym na zachodzie kraju – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Pogoda w czwartek 15 października. Deszcz na wschodzie i rozpogodzenia na zachodzie kraju

W czwartek we wschodniej połowie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano na północnym zachodzie możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C, 10 st. C na wschodzie, do 15 st. C na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat miejscami słupki rtęci wskażą tylko około 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty, z kierunków zachodnich, tylko na północnym wschodzie – północny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa. Przewidywany jest jego wzrost.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie, południu i w centrum zalegną mgły ograniczające widzialność do 300 m, lokalnie 100 m. Temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C na południu i wschodzie do 6 st. C na zachodzie i około 7 st. C nad samym morzem. Na obszarach podgórskich Karpat prognozowane są lokalne spadki temperatury do -4 st. C. Wiatr słaby, na zachodzie z kierunków południowych, na wschodzie przeważnie zmienny.

Prognoza na piątek 16 października. Nawet 19 st. C na zachodzie kraju

W piątek synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie miejscami duże i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. W pierwszej części dnia na wschodzie i w centrum mogą też pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na południowym wschodzie, około 13 st. C w centrum, do 18 st. C, 19 st. C na zachodzie kraju. W dolinach bieszczadzkich słupki rtęci wskażą około 8 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy miejscami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, jedynie w południowo-wschodniej części kraju wschodni i północno-wschodni.