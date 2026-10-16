Podczas piątkowej odprawy z udziałem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i wiceszefowej MEN Pauliny Piechny-Więckiewicz gen. insp. Marek Boroń podsumował działania policji związane z aktami agresji na terenie szkół.

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Od początku akcji do działań skierowano łącznie ponad 102 tys. policjantów. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 187 tys. kontroli placówek oświatowych i zatrzymali 192 osoby. Zabezpieczyli również 155 niebezpiecznych przedmiotów.

Wszczęto 106 postępowań karnych. Większość dotyczyła gróźb karalnych, publicznego nawoływania do popełniania przestępstw, fałszywych alarmów, zawiadamiania o zagrożeniach oraz narażenia na niebezpieczeństwo.

Ponadto 68 materiałów przekazano do sądów rodzinnych. Odnotowano także 56 przypadków zastosowania środków zapobiegawczych i opiekuńczych.

Boroń podkreślił, że policja będzie kontynuować działania w szkołach. – Oczywiście to się musi też zmienić – zaznaczył komendant główny.

Policja zapowiada działania edukacyjne w szkołach

Kolejnym etapem ma być przede wszystkim edukacja. Policja zaproponuje samorządom oraz dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych program „Życie to nie gra, masz je tylko jedno”.

Zajęcia będą prowadzone przez policjantów zajmujących się profilaktyką społeczną, funkcjonariuszy komórek do spraw nieletnich oraz dzielnicowych. Współpracować z nimi będą policjanci zwalczający cyberprzemoc.

Program ma obejmować rozpoznawanie i zgłaszanie zagrożeń, współpracę z policją, przemoc rówieśniczą i cyberprzemoc. Uczniowie mają również zdobywać wiedzę na temat dezinformacji, odpowiedzialności prawnej oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia na terenie szkoły.