- Chcę bardzo mocno podkreślić, że chociaż niektórym te działania mogą wydawać się kontrowersyjne, nietypowe, (…) ale odbieram ja i cały rząd tysiące sygnałów od rodziców przede wszystkim, którzy dziękują Polakom za tę akcję - mówił Tusk. 

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- Z tego co ustaliłem do tej pory nasze działania – i pewnie czas – doprowadziły do tego,że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane – zaznaczył jednocześnie premier. 

- Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób zostało dzisiaj zatrzymanych i sprawdzonych. Jesteśmy przeczuleni? Tak, jesteśmy przeczuleni jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach – podkreślił Tusk. 

- Zwróciłem się do minister edukacji, aby kontynuować te działania tak długo jak długo będziemy obserwować sytuację, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym nadzorem, tak aby były miejscami w pełni bezpiecznymi – zapowiedział premier. 

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