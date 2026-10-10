Do zatrzymania chłopaka doszło w piątek. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie otrzymali zgłoszenie od rodzica jednego z uczniów szkoły na terenie gminy Trojanów o tym, że inny 14‑letni uczeń zamieścił w sieci niepokojące nagranie. Widać na nim pomieszczenie, w którym są niebezpieczne przedmioty. Podczas interwencji w miejscu zamieszkania nastolatka policjanci znaleźli i zabezpieczyli między innymi: wiatrówkę, nunczako, noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Zabezpieczono również telefon nastolatka.

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Czyn 14-latka zakwalifikowano jako zachowanie wyczerpujące znamiona art. 224a kodeksu karnego, polegające na stworzeniu sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia zdarzeniem zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób. W sobotę sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Kom. Małgorzata Pychner z KPP w Garwolinie przypomina w komunikacie, że internet nie daje anonimowości, a każde zachowanie mogące wywołać poczucie zagrożenia będzie traktować poważnie i konsekwentnie.

„Policja apeluje do rodziców i opiekunów o monitorowanie aktywności dzieci w mediach społecznościowych oraz reagowanie na wszelkie niepokojące sygnały. Odpowiedzialność za publikowane treści dotyczy również osób niepełnoletnich – ich działania mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi” - czytamy na stronie Mazowieckiej Policji.