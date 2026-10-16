Na pogodę w północnej i południowo-wschodniej Europie wpływają niże – informuje IMGW. Nad pozostałym obszarem naszego kontynentu zalegają wyże z centrami położonymi na zachód od Irlandii i nad Litwą. Nasz kraj znajduje się w obszarze wyżu z centrum nad Litwą, jedynie północny zachód w zasięgu zatoki niżu znad północnej Europy. Pozostajemy w powietrzu polarnym morskim, na zachodzie cieplejszym.

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Prognoza pogody na piątek. Nawet 19 st. C na termometrach

Przed nami dosyć pogodny i ciepły piątek. Większe zachmurzenie wystąpi jedynie na południowym wschodzie i na południu Podkarpacia. Tam też możliwe będą słabe opady deszczu. Rano i przed południem należy jednak uważać na mgły ograniczające widzialność poniżej 200 m, które wystąpią głównie na wschodzie i w centrum kraju.

Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na obszarze podgórskim Karpat, przez około 13 st. C w centrum, do 19 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na północy miejscami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, jedynie w południowo-wschodniej części kraju przeważnie z kierunków wschodnich.

Chłodna i mglista noc. Możliwe przymrozki

W nocy niemal w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na Podkarpacie dopłynie więcej chmur i tam miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Pojawią się silne zamglenia oraz miejscami na wschodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna mieścić się będzie w przedziale od minus 1 st. C na południowym wschodzie oraz na Podlasiu, przez około 3 st. C w centrum, do 8 st. C na południowym zachodzie. Jedynie na obszarach podgórskich Karpat wystąpią lokalne spadki temperatury do minus 4 st. C. Na wschodzie kraju lokalnie przy gruncie możliwy spadek temperatury do około minus 2 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, tylko na wschodzie zmienny.

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Sobota z delikatnym ochłodzeniem

W sobotę pogoda będzie podobna do tej piątkowej. Zrobi się jednak nieco chłodniej. Zachmurzenie w większości Polski będzie małe i umiarkowane, a jedynie na krańcu zachodnim i południowym wschodzie oraz wybrzeżu duże. Tam miejscami pojawią się słabe opady deszczu. W pierwszej części dnia na wschodzie wystąpić mogą mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Maksymalnie na termometrach od 11 st. C do 16 st. C, jedynie na krańcu południowo-wschodnim od 8 st. C do 10 st. C. Wiatr będzie słaby, miejscami na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, z kierunków zmieniających się, po południu na wybrzeżu północny i północno-wschodni.

Prognoza pogody na kolejne dni

W niedzielę termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na krańcach południowych, przez 13 st. C na wschodzie, do 15 st. C na zachodzie. Na północy i zachodzie, a także na południowym wschodzie możliwe niewielkie przelotne opady deszczu.

W poniedziałek w całym kraju zaobserwować będzie można spadek temperatury. We wschodniej połowie kraju maksymalnie na termometrach zobaczymy od 9 do 11 st. C. Na zachodzie będzie nieco cieplej, od 11 do 13 st. C. W południowo-zachodniej części kraju mogą pojawić się niewielkie przelotne opady deszczu.