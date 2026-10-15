Sąd Okręgowy w Słupsku ogłosił w czwartek wyrok w sprawie głośnego zabójstwa w hotelu. Przewodnicząca składu orzekającego sędzia Aleksandra Szumińska uznała 49-letniego Piotra Ogrodniczuka za winnego śmierci Jacka B. Mężczyzna został skazany na 12 lat pozbawienia wolności.

Reklama Reklama

Zabójstwo w Hotelu Słupsk

Orzeczenie zapadło w ponownym procesie, który toczył się przed słupskim sądem od 3 listopada 2022 r.. Konieczność powtórzenia postępowania wynikała z decyzji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który uchylił wcześniejszy wyrok. Ostateczne rozstrzygnięcie nie jest jeszcze prawomocne – prokuratura domagała się dla oskarżonego kary 25 lat więzienia, z kolei obrona wnioskowała o jego całkowite uniewinnienie.

Czytaj więcej Społeczeństwo Tragedia w Kielcach. W mieszkaniu znaleziono cztery ciała Ciała czterech osób, kobiety i trzech mężczyzn znaleziono we wtorek rano rano w jednym z mieszkań przy ul. Jagiełły na osiedlu Pod Dalnią w Kielcac...

Z ustaleń śledczych wynika, że do tragicznych wydarzeń doszło 23 listopada 2018 r. w Hotelu Słupsk. Piotr Ogrodniczuk dotkliwie pobił Jacka B., a następnie wypchnął go z okna pokoju znajdującego się na trzecim piętrze, przywiązując uprzednio do jego szyi odbiornik telewizyjny. W wyniku odniesionych wielonarządowych obrażeń poszkodowany zmarł w szpitalu następnego dnia.