Deregulacja powinna być stałą usługą państwa wobec przedsiębiorców

Proponujemy, żeby deregulacja stała się stałą usługą państwa wobec przedsiębiorców. By nie było to działanie jednorazowe, tylko stały projekt, w którym wyłoniona w przetargu organizacja, np. jeden ze związków pracodawców, przygotowywała na zlecenie administracji rządowej, we współpracy z Kancelarią Premiera czy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, listę zmian, które mogą stanowić barierę rozwoju – mówi Marek Górski prezydent Konfederacji Lewiatan.

