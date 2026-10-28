Podeszliśmy systemowo do polskiej dyplomacji gospodarczej

Wcześniej dyplomacja gospodarcza w Polsce była prowadzona równolegle przez kilka agencji. Teraz działają razem, pod wspólnym szyldem Team Poland. Z perspektywy firmy, która chce wyjść za granicę, oznacza to jedno okienko, gdzie jest na przykład Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która doradza, jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który może dodać finansowanie, i jest KUKE, która to może ubezpieczyć. Więc to jest systemowe rozwiązanie. Jednocześnie w aktywności ministra Domańskiego i również premiera Tuska widać bardzo dużą liczbę misji biznesowych, które mają ogromną skalę – mówi Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii.

