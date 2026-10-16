Aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku poinformował w rozmowie z telewizją TVN24, że zgłoszenie dotyczyło dwóch hal namiotowych wypełnionych zniczami znajdujących sie w miejscowości Piotrowice. Obie zostały objęte ogniem.

Reklama Reklama

Na miejscu działa 15 zastępów straży pożarnej. Pożar wciąż nie został opanowany. Straż pożarna informuje, że nikt nie został poszkodowany.

Więcej informacji wkrótce