Ogień trawi hale ze zniczami. Trwa wielka akcja gaśnicza pod Warszawą
Aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku poinformował w rozmowie z telewizją TVN24, że zgłoszenie dotyczyło dwóch hal namiotowych wypełnionych zniczami znajdujących sie w miejscowości Piotrowice. Obie zostały objęte ogniem.
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Na miejscu działa 15 zastępów straży pożarnej. Pożar wciąż nie został opanowany. Straż pożarna informuje, że nikt nie został poszkodowany.
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