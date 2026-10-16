Donald Trump ogłosił „rozejm energetyczny” między Rosją a Ukrainą 11 października. Deklaracja ta zaskoczyła Wołodymyra Zełenskiego, który jednak oświadczył, że jest gotów przestrzegać rozejmu, o ile przestrzegać go będzie również strona rosyjska.

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Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię w Kijowie, Ukraina wznowiła ataki dronów na Rosję

Jednak już 13 października wieczorem w rosyjskim ataku na Kijów ucierpiała tamtejsza elektrociepłownia, jeden z najważniejszych zakładów energetycznych w mieście. Zełenski w wywiadzie dla „Financial Times” zapowiedział, że w związku z łamaniem przez Rosję rozejmu Ukraina również wznowi ataki na rafinerie. W nocy z 14 na 15 października ukraińskie drony atakowały Moskwę, zaatakowana została też rafineria w Riazaniu.

Moskwa była też celem ataków w nocy z 15 na 16 października. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że na podejściach do rosyjskiej stolicy strącono co najmniej 42 drony. Późnym wieczorem 15 października pojawiła się informacja, że prace zawiesiły wszystkie podmoskiewskie lotniska – Szeremietiewo, Wnukowo, Żukowskij i Domodiedowo.

Drony pojawiły się też nad obwodem leningradzkim – rano gubernator tego obwodu Aleksandr Drozdenko poinformował o strąceniu dwóch bezzałogowców. Wcześniej pojawiła się informacja, że działanie zawiesiło lotnisko Pułkowo, główne lotnisko międzynarodowe obsługujące stolicę obwodu leningradzkiego, Petersburg. Jednocześnie rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że częściowe zamknięcie przestrzeni powietrznej nad obwodem leningradzkim może doprowadzić do zakłócenia połączeń obsługiwanych przez lotnisko w graniczącym z Polską obwodzie królewieckim.

Z kolei gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował, że w wyniku ataku dronów uszkodzone zostały „zakłady produkcyjne i magazyny”. Z wpisu Sliusara wynika, że następstwem ataku dronów był pożar na terenie zaatakowanych obiektów.

Lotniska w wielu częściach Rosji wstrzymują działanie

W nocy działanie zawieszały również inne lotniska w Rosji – z informacji przekazywanych przez Rosawiację wynika, że działanie musiały zawiesić m.in. lotniska w Kazaniu, Niżnekamsku, Samarze, Czeboksarach, Pskowie, Sarańsku, Niżnym Nowogrodzie, Penzie, Saratowie, Jarosławiu, Kirowie, Iżewsku i Tambowie.