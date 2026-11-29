Konserwatywna, opozycyjna Partia Ludowa (PP) zwyciężyła w niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii – wynika z najnowszych danych dotyczących liczenia głosów. Według informacji hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po podliczeniu ponad 60 proc. głosów ugrupowanie kierowane przez Alberto Núñeza Feijóo może liczyć na 136 mandatów w 350-osobowym Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu.

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Partia Ludowa wygrywa wybory w Hiszpanii

Konserwatywna, opozycyjna Partia Ludowa (PP) Alberta Núñeza Feijóo wygrała niedzielne przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii – wynika z najnowszych danych dotyczących liczenia głosów. Po podliczeniu ponad 97 proc. głosów ugrupowanie może liczyć na 133 mandaty w 350-osobowym Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu.

Na drugim miejscu znalazła się Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) dotychczasowego premiera Pedra Sáncheza, która uzyskała 115 mandatów. Trzecie miejsce zajęła skrajnie prawicowa Vox, kierowana przez Santiago Abascala, z wynikiem 52 miejsc.

Frekwencja wyborcza przekroczyła 79 proc.

Pedro Sánchez uznał wynik wyborów. „Akceptujemy wynik”

Po ogłoszeniu najnowszych danych głos zabrał lider socjalistów i dotychczasowy premier Hiszpanii Pedro Sánchez. W siedzibie Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej odniósł się do rezultatu niedzielnego głosowania.

– Uznajemy i akceptujemy wynik wyborów – powiedział Sánchez

PP i Vox mogą utworzyć większościowy rząd

Z najnowszych danych wynika, że Partia Ludowa i Vox mogą wspólnie dysponować 185 mandatami w Kongresie Deputowanych. To o dziewięć więcej niż wymagane 176 miejsc, które zapewniają większość bezwzględną w 350-osobowej izbie.

Lider Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo nie wykluczał wcześniej koalicji z Vox. Wynik obu ugrupowań oznacza, że dysponują one wystarczającą liczbą mandatów, aby wspólnie utworzyć większość parlamentarną.

PP przez ostatnie osiem lat pozostawała w opozycji. Jej zwycięstwo oznacza zmianę układu sił w hiszpańskiej polityce. Dotychczasowy premier Pedro Sánchez i jego Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza zakończyli wybory na drugim miejscu.

Czytaj więcej Polityka Tak prawicowa partia Vox chce zmienić Hiszpanię Sondaże exit poll po niedzielnych wyborach do hiszpańskiego parlamentu pokazują, ze skrajnie prawicowa partia Vox zdobyła między 44 a 48 mandatów,...

Wyniki pozostałych ugrupowań i partii regionalnych

Wyniki pozostałych ugrupowań i partii regionalnych

Wcześniejsze dane po podliczeniu ponad 35 proc. głosów wskazywały, że do Kongresu Deputowanych wejdą również liczne ugrupowania regionalne.

Lewicowa ERC z Katalonii mogła liczyć na 11 mandatów, baskijska lewicowo-nacjonalistyczna EH Bildu na siedem, a baskijska PNV na trzy. Katalońska partia niepodległościowa Junts uzyskiwała pięć miejsc, andaluzyjska lewicowa Adelante Andalucía – cztery, a galisyjska BNG i C Canaria – po dwa mandaty.

Wcześniejszy sondaż wskazywał na zwycięstwo PP

Jeszcze przed publikacją wstępnych wyników liczenia głosów sondaż Sigma Dos dla RTVE i FORTA wskazywał na zwycięstwo Partii Ludowej. Badanie przewidywało dla PP od 129 do 134 mandatów, dla PSOE od 119 do 124, dla Vox od 44 do 48, a dla Frente Amplio od 10 do 11 miejsc.

Pierwsze dane komisji wyborczej potwierdziły kolejność ugrupowań wskazaną w sondażu, a kolejne aktualizacje przyniosły wzrost szacowanej liczby mandatów PP i Vox.