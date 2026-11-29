Prezydent USA Donald Trump wyraził zadowolenie z rezultatów niedzielnych wyborów parlamentarnych w Hiszpanii. Komentując cząstkowe wyniki głosowania, odniósł się do porażki dotychczasowego obozu rządzącego i premiera Pedro Sáncheza.

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Donald Trump o porażce Pedro Sáncheza. „Zasłużył na przegraną”

– Och, Sánchez przegrał? O, to dobra rzecz. Wykonał okropną robotę. Zasłużył na porażkę – powiedział Trump po powrocie do Białego Domu po długim weekendzie spędzonym na Florydzie.

Prezydent USA ponownie dopytywał, czy hiszpański premier rzeczywiście przegrał wybory. Gdy otrzymał potwierdzenie, jeszcze raz określił tę wiadomość jako świetną.

Trump od dłuższego czasu krytykuje szefa hiszpańskiego rządu. Jednym z głównych punktów sporu jest kwestia wydatków na obronność. Amerykański prezydent domagał się od Hiszpanii zwiększenia nakładów na ten cel do 5 proc. PKB, czemu sprzeciwiał się Sánchez.

Kolejnym powodem napięć była odmowa udostępnienia przez Hiszpanię położonych na jej terytorium amerykańskich baz wojskowych na potrzeby działań przeciwko Iranowi. Trump dwukrotnie zapowiadał również wprowadzenie embarga na hiszpańskie produkty, jednak żadna z tych zapowiedzi nie została zrealizowana.

Viktor Orbán pogratulował skrajnej prawicy w Hiszpanii

Na wyniki wyborów zareagował także były premier Węgier Viktor Orban. Polityk pogratulował partii Vox, kierowanej przez Santiago Abascala, uzyskanego rezultatu.

Orban ocenił, że hiszpańscy patrioci mają obecnie w swoich rękach klucz do utworzenia nowego prawicowego rządu. Według niego ugrupowanie otrzymało historyczną szansę na „ocalenie Hiszpanii”.

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„Gratulacje dla Santiago Abascala oraz Vox z okazji znakomitego wyniku wyborczego! Hiszpańscy patrioci trzymają teraz w rękach klucz do utworzenia nowego, prawicowego rządu. Macie historyczną szansę, by ocalić Hiszpanię” – napisał były szef węgierskiego rządu. Wpis zakończył hiszpańskim hasłem „naprzód, patrioci!”.

Péter Magyar wskazał „nowego premiera Hiszpanii”

Gratulacje dla hiszpańskiej Partii Ludowej (PP) przekazał również obecny premier Węgier Péter Magyar. Polityk zwrócił się do lidera ugrupowania Alberto Núñeza Feijóo, określając go mianem „nowego premiera Hiszpanii”.

„Gratulacje dla hiszpańskiej Partii Ludowej oraz nowego premiera Hiszpanii, Alberto Núñeza Feijóo, z okazji zwycięstwa w dzisiejszych wyborach!” – napisał Magyar w mediach społecznościowych.