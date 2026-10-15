– Blokada (ataków na rafinerie - red.) się skończyła. Koniec – powiedział Zełenski. Skrytykował również gotowość administracji Donalda Trumpa do zawierania umów biznesowych z Moskwą oraz podziw amerykańskiego prezydenta dla Władimira Putina.

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Zełenski: Trump podziwia przywódców, którzy rządzą przez dekady

Zapytany o relacje Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, ukraiński prezydent stwierdził, że amerykański przywódca ma naturalną skłonność do autokratów i najbogatszych ludzi.

On (Trump – red.) mówi otwarcie i głośno, że kocha takich ludzi i ich szanuje. Bo dla niego ludzie, którzy mogą być przywódcami przez 20, 30, 40 lat, to ludzie, którzy mogą być bardzo silni powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent przekazał, że przedstawiciele ukraińskiego wojska usłyszeli od amerykańskich partnerów ostrzeżenie: „jeśli nie przestaniecie (atakować infrastruktury energetycznej - red.) zablokujemy wywiad”. Później ograniczenie dostępu do informacji przedstawiono Kijowowi jako problem techniczny.

Zełenski odrzucił również sugestię, że zakłócenia działania Starlinka mogły wynikać z awarii. To nie był problem techniczny, to była wola powiedział.

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