Waldemar Żurek, prokurator generalny, przekazał 15 października do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Sprawa dotyczy śledztwa dotyczącego zaniżania cen paliw w 2023 r., tuż przed wyborami parlamentarnymi, gdy Obajtek był prezesem Orlenu.

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Prokuratura zarzuca Danielowi Obajtkowi narażanie Orlenu na miliardowe straty

Żurek mówił 15 października, że zgodnie z materiałem dowodowym zebranym w śledztwie, prezes Obajtek „kierując się przesłankami niemającymi charakteru ekonomicznego”, miał polecić podległym pracownikom obniżenie hurtowych i detalicznych cen paliw. W ocenie prokuratury zrobił to wbrew obowiązującym procedurom i „mimo narastających problemów i strat osobiście monitorował akcję i wydawał bieżące polecenia utrzymywania zaniżonych stawek”. - Efektem ubocznym tego przestępstwa był brak paliw na ponad 600 stacjach oraz słynne już kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach. Wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4,1 mld zł – zaznaczył prokurator generalny.

Działanie zarzucone ówczesnemu prezesowi Orlenu było prowadzone - jak wskazała prokuratura - „w związku z realizowaną polityką cenową, której zasadniczym celem było nierynkowe i oderwane od realiów cenotwórczych ustalenie cen paliw (...) w okresie co najmniej od 1 do 15 października 2023 r.”.

Obajtek komentując wniosek napisał w serwisie X, że jeśli śledczy chcą go zatrzymać „za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo”. Dodał jednak, że wraz z nim w celi powinien siedzieć Donald Tusk.

Miłosz Motyka o Danielu Obajtku: Przez niego karetki w Warszawie nie miały gdzie zatankować

Odnosząc się do deklaracji Obajtka o gotowości oddania się w ręce wymiaru sprawiedliwości Motyka wyraził nadzieję, że jest ona szczera. - Że zdecyduje się pójść do więzienia (w rzeczywistości aresztu, na więzienie mógłby Obajtka skazać sąd – red.), mam nadzieję że zabierze ze sobą kolegów i tych ze Stanów, i tych z Europy i tych z Polski. Jak będzie trzeba podstawimy im odpowiednie środki lokomocji – mówił minister.

Jednocześnie Motyka, polityk PSL zaprzeczył, jakoby Obajtek miał iść do „więzienia” za niskie ceny paliw. - Tylko za narażenie na szwank bezpieczeństwa energetycznego Polski, za doprowadzenie do braku paliw na stacjach, za doprowadzenie do tego, że nawet karetki w Warszawie nie miały gdzie zatankować - podkreślił. Odnosząc się do tego, że w okresie obniżenia cen paliw przez Orlen tuż przed wyborami na wielu stacjach benzynowych pojawiła się informacja o awariach dystrybutorów i niemożności zatankowania paliwa, Motyka mówił, że „nie było awarii dystrybutorów”. - Była awaria zarządzania państwem – dodał.

- PiS nie wiedział czego się łapać żeby te wybory wygrać, więc sztucznie ingerował w rynek – zarzucił Motyka. - To sztuczne zaniżenie ceny, które doprowadziło do braku paliw na stacjach – dodał. - To naraziło na szwank nie tylko spółkę, ale i obywateli, bo nie mieli gdzie zatankować - wyjaśnił i przypomniał, że paliwa w tym okresie nie było na ponad 700 stacjach.

Ceny paliw w Polsce (stan na 16 października) Foto: PAP

Motyka mówił też o uruchomionym przez rząd ponownie programie CPN, w ramach którego obniżono VAT i akcyzę oraz wprowadzono mechanizm codziennego ustalania ceny maksymalnej przez ministra energii. - Program CPN to 1,3 zł - 1,4 zł mniej na litrze. Ceny na stacjach w Polsce są najniższe w UE - podkreślił.

Minister zapowiedział też, że ceny maksymalne, które zostaną ogłoszone 16 października, będą niższe o kilka groszy od tych obowiązujących w piątek.

A czy program CPN zostanie przedłużony? - Decyzja w grudniu, wszystko będzie zależeć od sytuacji na rynku – odparł Motyka dodając, że nie wyklucza przedłużenia obowiązywania programu.