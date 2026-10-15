Europoseł Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie
W czwartek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Wniosek dotyczy śledztwa Prokuratury Krajowej w sprawie bezpodstawnego zaniżania cen paliw przez Orlen w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Funkcję prezesa koncernu sprawował wówczas Daniel Obajtek.
Jak poinformował prokurator generalny, wniosek wraz z załącznikami liczy ponad 300 stron. Wskazano w nim, że opisywany proceder trwał od sierpnia do listopada 2023 roku i miał wyrządzić spółce szkodę na ponad 4,1 mld zł.
– Chodziło o to, że spółka Orlen zaniżyła ceny paliwa bez oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej i tego, co dzieje się na rynku paliw tak, żeby przed wyborami część osób była przekonana, że mamy jakiś cud i w Polsce to paliwo ma najniższe (ceny – red.) w Europie – wytłumaczył Waldemar Żurek w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.
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Jak ocenił, Daniel Obajtek, to „osoba, która miała sterować całym przedsięwzięciem przestępczego obniżania cen paliwa w okresie przedwyborczym”. – Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny – zaznaczył prokurator generalny.
Waldemar Żurek dodał, że prokuratura jest przekonana o potrzebie aresztu byłego prezesa Orlenu. – Zazwyczaj szef grupy, tam, gdzie jest współsprawstwo czy sprawstwo kierownicze, jest osobą, która jest najbardziej wpływowa i ma największy wpływ na inne osoby, a ta sprawa jest bardzo rozbudowana – wyjaśnił.
Wśród pozostałych przesłanek przemawiających, zdaniem Żurka, za zastosowaniem aresztu znalazły się obawa ucieczki oraz perspektywa wymierzenia wysokiej kary.
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