43 proc. Polaków jest niezadowolonych z rządów Donalda Tuska, a 54 proc. badanych negatywnie ocenia pracę samego premiera – wynika z badania CBOS. Rząd ma jedynie 31 proc. zwolenników, a obojętność wobec niego deklaruje 22 proc. respondentów.

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Dla przypomnienia: po trzech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, w styczniu 2019 r., pozytywnie działania rządu oceniało 51 proc. Polaków – wynikało z badania tej samej pracowni.

Ocena rządu - sondaż CBOS (1-11 października 2026) Foto: PAP

Po trzech latach rządów KO prowadzi w sondażach, ale Donald Tusk nie ma powodów do radości

CBOS przeprowadził również badanie preferencji partyjnych, z którego wynika, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 28,6 proc. wyborców. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18,2 proc., a na trzecim – Konfederacja z poparciem 12,8 proc. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mogłaby liczyć na 7,3 proc. głosów, a pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Donalda Tuska nie może pocieszać fakt, że KO prowadzi w sondażach, a odsetek przeciwników rządu spadł z 45 do 43 proc. W badaniu zaufania 51 proc. respondentów deklaruje bowiem brak zaufania do lidera KO. Co więcej, premier nie ma pewności, czy znajdzie koalicjantów, z którymi po wygranych wyborach mógłby utworzyć rząd. Inne sondaże, w tym badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, wskazują wprawdzie, że Nowa Lewica przekroczyłaby próg wyborczy, a PSL jest bliskie jego pokonania. Trudno jednak znaleźć badania, które wskazywałyby, że obecna koalicja rządząca mogłaby utrzymać władzę, gdyby wybory odbyły się dzisiaj.

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Donald Tusk jest dziś jak Jarosław Kaczyński w 2023 roku

Donald Tusk znajduje się dziś w sytuacji, w jakiej Jarosław Kaczyński był w 2023 r. PiS wygrało wówczas wybory parlamentarne, ale nie miało z kim stworzyć rządu. Dzisiaj KO również nie miałaby z kim go utworzyć, nawet gdyby jej koalicjanci, przy najlepszych dla nich dostępnych sondażowych notowaniach, weszli do Sejmu.

Na rok przed wyborami parlamentarnymi trend dla koalicji 15 października jest niekorzystny. Niejasna jest również sytuacja partii Jarosława Kaczyńskiego, która ma niskie poparcie. Na prawo od PiS nie ma już tylko ściany – działają tam co najmniej trzy nowe ugrupowania, a może pojawią się kolejne. Prezes próbuje odzyskać inicjatywę i wrócić do polaryzacji PiS–KO, wykorzystując spór o Trybunał Konstytucyjny. Nie przejmie jednak w ten sposób wyborców obu Konfederacji. Może co najwyżej zmarginalizować partię Mateusza Morawieckiego, która raczej jednak nie zniknie ze sceny politycznej. Kaczyński musi ustąpić, jeśli chce wrócić do władzy, i szukać porozumienia na prawicy. Wstępem do porozumienia prawicy przeciwko rządowi Donalda Tuska ma być pakt senacki.

Wprawdzie wyników wyborów w Krakowie nie można bezpośrednio przekładać na sytuację ogólnokrajową, ale trudno ukryć, że KO najpierw straciła władzę w drugim co do wielkości mieście Polski w referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, a teraz potwierdziły to wyniki wyborów. Na tym stracił również wizerunek całej koalicji 15 października. Monika Piątkowska była kandydatką popieraną nie tylko przez KO, ale również PSL, a kandydatka Nowej Lewicy uzyskała słabszy wynik niż przedstawicielka Partii Razem.

Donald Tusk na rok przed wyborami ma coraz mniej atutów. A opozycja ma Karola Nawrockiego

Rządzący liczą, że spór na prawicy będzie działał na ich korzyść, a dwie listy opozycji zwiększą ich szanse na utrzymanie władzy. O takim scenariuszu mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceszef KO Tomasz Siemoniak. W obozie rządzącym panuje też przekonanie, że mobilizacja wyborców, rozliczenia poprzedniej władzy i podgrzewanie emocji, wzmocnią koalicję.

Donald Tusk nie docenia jednak głównego atutu opozycji – Karola Nawrockiego, którego pozycja i poparcie są silne. Prezydent w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jasno zadeklarował, że zaangażuje się w patronowanie prawicowemu paktowi senackiemu. Nie krył, że chciałby współpracować z innym rządem.

Na niekorzyść ekipy Tuska działają także utrzymujące się wysokie ceny paliw, zła sytuacja finansowa państwa oraz nieprzychylne nastawienie obecnej administracji USA do premiera.

Samymi rozliczeniami i polaryzacją Donald Tusk nie utrzyma się przy władzy. Na rok przed wyborami premier ma coraz mniej atutów, a jego koalicjanci słabną. Rok zleci jak z bicza strzelił, a przyszła władza może okazać się prawdziwym biczem na tych, którzy dziś jeszcze władzę sprawują.