Wrześniowy sondaż zaufania do polityków przyniósł dalsze umocnienie pozycji lidera rankingu. Prezydent Karol Nawrocki jako jedyny przekroczył barierę połowy wskazań – ufa mu obecnie 53 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt. proc., nieufność deklaruje 35 proc.).

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Drugie miejsce przypadło wicepremierowi i szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi z wynikiem 45 proc. zaufania (wzrost o 3 pkt. proc., nieufność na poziomie 30 proc.).

Podium zamyka wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z poparciem na poziomie 43 proc. (przy wzroście nieufności o 6 pkt. proc. do 35 proc.). W pierwszej piątce znaleźli się również Rafał Trzaskowski (39 proc. zaufania, 45 proc. nieufności) oraz Krzysztof Bosak (37 proc. zaufania, 32 proc. nieufności).

Pięciu polityków z najwyższą nieufnością Na czele Braun i Kaczyński

Zestawienie osób, wobec których respondenci wykazują największą nieufność, otwiera Grzegorz Braun z wynikiem 60 proc. negatywnych ocen (przy zaufaniu wynoszącym 20 proc.). Na drugim miejscu w tej kategorii plasuje się prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 56 proc. badanych (zaufanie deklaruje 26 proc.).

Po 52 proc. negatywnych ocen zebrali kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek (zaufanie 22 proc.) oraz były premier Mateusz Morawiecki (zaufanie 28 proc.). Niewiele lepszy wynik zanotował premier Donald Tusk – liderowi Koalicji Obywatelskiej nie ufa obecnie 51 proc. uczestników badania, podczas gdy zaufanie wyraża 37 proc. ankietowanych.

Wrzesień pod znakiem wzrostu nieufności wobec rządzących

Po sierpniowej poprawie ocen, wrzesień przyniósł powrót do bardziej spolaryzowanych opinii. Negatywne zmiany widoczne są przede wszystkim we wzroście odsetka deklaracji nieufności wobec przedstawicieli obozu rządzącego.

Wśród pozostałych polityków koalicji i opozycji zaufanie na poziomie powyżej 30 proc. uzyskali marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (31 proc. zaufania, 39 proc. nieufności) oraz Sławomir Mentzen (31 proc. zaufania, 44 proc. nieufności). Poziom 30 proc. zaufania osiągnął również Waldemar Żurek (28 proc. nieufności).

Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują m.in. Barbara Nowacka (28 proc. zaufania, 39 proc. nieufności), Adrian Zandberg (27 proc. zaufania, 29 proc. nieufności) oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (27 proc. zaufania, 32 proc. nieufności).

Bilans zaufania dla polityków

Najbardziej dodatnią średnią ocen uzyskał prezydent Karol Nawrocki (+0,57 punktu). Dodatni bilans odnotowali ponadto Władysław Kosiniak-Kamysz (+0,33 punktu), wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (+0,21 punktu), Radosław Sikorski (+0,13) oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (+0,04). Dla pozostałych polityków bilans ocen pozostaje ujemny.

Wskaźnik braku rozpoznawalności pozostaje mocno zróżnicowany. Najmniej znanym politykiem w zestawieniu okazała się wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – aż 60 proc. badanych zadeklarowało brak jej znajomości. Wysoki poziom nieznajomości odnotowano także w przypadku ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego (39 proc.) oraz ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego (38 proc.).