Koalicja Obywatelska pozostaje zdecydowanym liderem sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, ale obecny obóz rządzący nie miałby większości w Sejmie. KO wraz z Lewicą zdobyłyby łącznie 220 mandatów. Cztery ugrupowania prawicowe miałyby ich 240.

Reklama Reklama

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku października, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30,6 proc. badanych. To o 0,9 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu z drugiej połowy września.

Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18 proc., co oznacza wzrost o 0,8 pkt. proc. Na trzeciej pozycji znalazłaby się Konfederacja z poparciem 14,1 proc. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zyskała 1,2 pkt. proc.

Sondaż partyjny. Braun przed Lewicą

Na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna chce głosować 9 proc. respondentów. Ugrupowanie straciło jednak 1,9 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Lewica uzyskała 7,4 proc. poparcia, czyli o 1,4 pkt. proc. mniej niż we wrześniu. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego może liczyć na 5,7 proc. głosów i przekracza próg wyborczy.

Poza Sejmem znalazłyby się PSL z wynikiem 4,4 proc., Partia Razem – 3,9 proc. oraz Polska 2050, którą wskazało 0,5 proc. ankietowanych.

6,4 proc. badanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.

KO i Lewica bez większości w Sejmie

Wirtualna Polska przeliczyła sondażowe poparcie na mandaty metodą przybliżoną prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

KO otrzymałaby 190 mandatów, a Lewica 30. Razem dawałoby to 220 miejsc w Sejmie – o 11 mniej niż potrzeba do uzyskania większości.

PiS zdobyłoby 103 mandaty, Konfederacja 77, Konfederacja Korony Polskiej 41, a Rozwój Plus 19. Łącznie cztery ugrupowania prawicowe miałyby 240 mandatów.

Czytaj więcej Polityka Na takie poparcie może liczyć partia Mateusza Morawieckiego. Przypominamy sondaże W sondażu Opinia24 dla TVN24 i United Surveys dla Wirtualnej Polski hipotetyczna partia Mateusza Morawieckiego oparta na stowarzyszeniu Rozwój Plus...

Taki wynik dawałby matematyczną większość, ale jej powstanie wymagałoby współpracy PiS, Konfederacji, ugrupowania Grzegorza Brauna i partii Mateusza Morawieckiego. Wirtualna Polska zwraca uwagę, że część tych środowisk pozostaje ze sobą w otwartym konflikcie.

Jeszcze we wrześniowym badaniu KO i Lewica mogły liczyć łącznie na 231 mandatów, czyli minimalną większość. W najnowszej symulacji straciły więc 11 miejsc.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 2–4 października 2026 r. metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. WP zastrzega, że rzeczywisty podział mandatów zależałby od wyników w poszczególnych okręgach, a błąd szacunku wynosi około 3–5 mandatów na komitet.