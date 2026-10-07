Według najnowszego sondażu IBRIS dla WP, KO z Lewicą mogą liczyć na 20 mandatów mniej niż cztery partie prawicowe łącznie
Koalicja Obywatelska pozostaje zdecydowanym liderem sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, ale obecny obóz rządzący nie miałby większości w Sejmie. KO wraz z Lewicą zdobyłyby łącznie 220 mandatów. Cztery ugrupowania prawicowe miałyby ich 240.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku października, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30,6 proc. badanych. To o 0,9 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu z drugiej połowy września.
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Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18 proc., co oznacza wzrost o 0,8 pkt. proc. Na trzeciej pozycji znalazłaby się Konfederacja z poparciem 14,1 proc. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zyskała 1,2 pkt. proc.
Na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna chce głosować 9 proc. respondentów. Ugrupowanie straciło jednak 1,9 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.
Lewica uzyskała 7,4 proc. poparcia, czyli o 1,4 pkt. proc. mniej niż we wrześniu. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego może liczyć na 5,7 proc. głosów i przekracza próg wyborczy.
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Poza Sejmem znalazłyby się PSL z wynikiem 4,4 proc., Partia Razem – 3,9 proc. oraz Polska 2050, którą wskazało 0,5 proc. ankietowanych.
6,4 proc. badanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby głos.
Wirtualna Polska przeliczyła sondażowe poparcie na mandaty metodą przybliżoną prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
KO otrzymałaby 190 mandatów, a Lewica 30. Razem dawałoby to 220 miejsc w Sejmie – o 11 mniej niż potrzeba do uzyskania większości.
PiS zdobyłoby 103 mandaty, Konfederacja 77, Konfederacja Korony Polskiej 41, a Rozwój Plus 19. Łącznie cztery ugrupowania prawicowe miałyby 240 mandatów.
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Taki wynik dawałby matematyczną większość, ale jej powstanie wymagałoby współpracy PiS, Konfederacji, ugrupowania Grzegorza Brauna i partii Mateusza Morawieckiego. Wirtualna Polska zwraca uwagę, że część tych środowisk pozostaje ze sobą w otwartym konflikcie.
Jeszcze we wrześniowym badaniu KO i Lewica mogły liczyć łącznie na 231 mandatów, czyli minimalną większość. W najnowszej symulacji straciły więc 11 miejsc.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 2–4 października 2026 r. metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. WP zastrzega, że rzeczywisty podział mandatów zależałby od wyników w poszczególnych okręgach, a błąd szacunku wynosi około 3–5 mandatów na komitet.
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