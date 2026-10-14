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Zuzanna Dąbrowska: Pakt z Braunem na pięć lat naprzód. Tak Karol Nawrocki buduje własne imperium

Deklaracja Karola Nawrockiego w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, że „Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna jest siłą polityczną, którą należy traktować jako obecną w polskiej polityce”, to część planu prezydenta nawet nie na najbliższe wybory, ale te w 2030 r. i 2031 r. Ten plan jest spójny, choć wiele w nim wyzwań i ryzyka.

Publikacja: 14.10.2026 09:58

Kiedy obecni liderzy partyjni będą odchodzić na polityczną emeryturę, to Karol Nawrocki będzie zajmo

Kiedy obecni liderzy partyjni będą odchodzić na polityczną emeryturę, to Karol Nawrocki będzie zajmował coraz większy kawałek sceny

Foto: PAP/Marcin Bielecki

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Zuzanna Dąbrowska

Prezydent Karol Nawrocki już na początku swojej kadencji wybrał się po prawicową większość konstytucyjną. Może nie w wyborach parlamentarnych za rok, a dopiero za kolejne pięć lat, w 2031 r. Zaraz po tym – jak zakłada jego plan – gdy w 2030 r. zostanie wybrany na drugą kadencję.

Na czym polega dalekosiężny plan prezydenta Karola Nawrockiego?

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