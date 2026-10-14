Zuzanna Dąbrowska: Pakt z Braunem na pięć lat naprzód. Tak Karol Nawrocki buduje własne imperium

Deklaracja Karola Nawrockiego w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, że „Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna jest siłą polityczną, którą należy traktować jako obecną w polskiej polityce”, to część planu prezydenta nawet nie na najbliższe wybory, ale te w 2030 r. i 2031 r. Ten plan jest spójny, choć wiele w nim wyzwań i ryzyka.

