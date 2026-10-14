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Kiedy obecni liderzy partyjni będą odchodzić na polityczną emeryturę, to Karol Nawrocki będzie zajmował coraz większy kawałek sceny
Prezydent Karol Nawrocki już na początku swojej kadencji wybrał się po prawicową większość konstytucyjną. Może nie w wyborach parlamentarnych za rok, a dopiero za kolejne pięć lat, w 2031 r. Zaraz po tym – jak zakłada jego plan – gdy w 2030 r. zostanie wybrany na drugą kadencję.
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