Donald Tusk
Jak wynika z opublikowanego 15 czerwca sondażu CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku czerwca, do urn by poszło 76,6 proc. ankietowanych.
Liderem nadal pozostaje KO, na którą zagłosowałoby 28,5 proc. badanych. Poparcie dla tego ugrupowania spadło jednak o 2,3 pkt. proc. w stosunku do badania z maja. PiS poparło 22,1 proc. respondentów, co oznacza wzrost poparcia o 2,5 pkt. proc. Na podium jest jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 12,8 proc. wyborców spadek o 2,5 pkt. proc.)
Sondaż poparcia partyjnego CBOS (8-10 czerwca)
Na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna swój głos oddałoby 9,4 proc. respondentów (wzrost o 1,3 pkt. proc.).
Pod progiem wyborczym znalazłyby się: Partia Razem z poparciem 4 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.), Nowa Lewica – 3,9 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,5 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.) oraz Polska 2050 – na którą głos oddałoby 1,3 proc. badanych (wzrost o 0,3 pkt. proc.).
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Jak podaje CBOS, „inną partię” poparłoby 0,2 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.), zaś 14,5 proc. respondentów odpowiedziało, że „trudno powiedzieć” (wzrost o 2,9 pkt. proc.) na kogo by zagłosowało 1,8 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie (1,5 pkt. proc.). Frekwencja w wyborach wyniosłaby „dokładnie tyle samo co w maju”, czyli – 76,6 proc.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) między 8 a 10 czerwca na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.
Jeśli nie dojdzie do przedterminowego rozwiązania parlamentu, najbliższe wybory odbędą się jesienią 2027 roku.
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