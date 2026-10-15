Wniosek dotyczy śledztwa Prokuratury Krajowej w sprawie bezpodstawnego zaniżania cen paliw przez Orlen w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Miało to wyrządzić spółce szkodę na ponad 4,1 mld zł.

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"W ramach śledztwa nadzorowanego przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 r., uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Sprawę skomentował też sam europoseł na swoim koncie w serwisie X: „Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo - pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków".

Prokuratura: Daniel Obajtek może trafić do więzienia na 25 lat

Według śledczych Obajtek, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Orlen Spółka Akcyjna kierował wykonaniem przez podległych mu pracowników, działających wspólnie i w porozumieniu, czynu zabronionego polegającego na niegospodarności, poprzez przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich, czym doprowadzono do wyrządzenia Orlen S.A. szkody w kwocie przekraczającej 4,1 mld zł, w związku z realizowaną polityką cenową, której zasadniczym celem było nierynkowe i oderwane od realiów cenotwórczych ustalenie cen paliw płynnych w sieci detalicznej Orlen S.A. na poziomie 5,99 zł za litr, w okresie co najmniej od 1 do 15 października 2023 r.

„Ustalenia śledztwa jednoznacznie wskazują, że akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, lecz także z rażącym naruszeniem licznych procedur sformalizowanych i niesformalizowanych obowiązujących kadrę menedżerską Orlen S.A.” - twierdzi prokuratura.

Czyn opisany we wniosku zagrożony jest karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Część uzasadnienia jest niejawna z powodu ryzyka dla bezpieczeństwo ekonomicznego państwa

Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że zasadnicza część uzasadnienia wniosku do PE została objęta klauzulą niejawności, ponieważ zawiera szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Orlen S.A. oraz poszczególnych obszarów działalności Spółki, która figuruje w wykazie spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

„Istotne znaczenie ma przy tym nie tylko treść poszczególnych informacji, lecz także ich wzajemne powiązanie i zgromadzenie w jednym dokumencie. Konieczność objęcia tych informacji ochroną wynika m.in. z faktu, że przekazując na potrzeby prowadzonego śledztwa liczne informacje i materiały, Spółka każdorazowo wnosiła o ograniczenie dostępu do nich osobom nieuprawnionym, wskazując na konieczność ochrony swoich interesów gospodarczych oraz strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa” - wyjaśnia PK.

Jak podkreślono w komunikacie, ryzyko dostępu osób nieuprawnionych do informacji o funkcjonowaniu Orlenu „nabiera szczególnego znaczenia w aktualnej sytuacji geopolitycznej, w tym w obliczu eskalacji działań hybrydowych wymierzonych w Rzeczpospolitą Polską". Dlatego objęcie uzasadnienia ochroną jest konieczne, by zapobiec „nieuprawnionemu ujawnieniu informacji, których wykorzystanie mogłoby godzić zarówno w interesy gospodarcze Spółki, jak i w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa".

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Czwarty wniosek o uchylenie Obajtkowi immunitetu

Daniel Obajtek jest obecnie posłem Parlamentu Europejskiego. Pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Stąd wniosek prokuratora Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi, który prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.

Prokuratura Krajowa przypomina, że to czwarty wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi, poprzednie skierowane zostały w: grudniu 2024 r., w lipcu 2025 r. oraz w maju 2026 r.