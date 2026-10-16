Belgijski sąd zajmował się sprawą zablokowania środków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zajętych przez komornika w związku z egzekucją długu, jaki chce wyegzekwować od Polski koncern Pfizer – czytamy w Rynku Zdrowia.

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Sąd zajął się sprawą środków PAŻP, które zostały zajęte na poczet długu wobec Pfizera. Na wyrok trzeba jednak poczekać

„Wyrok zostanie ogłoszony zgodnie z ustawowymi terminami” – informuje biuro prasowe sądu, który zajmował się sprawą. Również PAŻP przyznaje, że na wyrok trzeba będzie jeszcze poczekać. – Spodziewamy się, że dzisiaj nie będzie wyroku, tylko zamknięcie sprawy, a wyrok dopiero za jakiś czas – mówił w rozmowie z Rynkiem Zdrowia Marcin Hadaj, rzecznik prasowy Agencji.

1 kwietnia 2026 roku sąd pierwszej instancji orzekł, że Polska powinna odebrać od koncernu Pfizer zamówione 64 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłacić za nie 5,644 mld zł. W lipcu komornik – w ramach egzekucji długu – zajął wierzytelności PAŻP z tytułu opłat trasowych w systemie Eurocontrol (międzynarodowa organizacja zarządzająca ruchem lotniczym, która zbiera opłaty trasowe od linii lotniczych i przekazuje je krajom członkowskim).

Zajęcie środków PAŻP miało związek z tym, że Eurocontrol ma siedzibę w Brukseli, w związku z czym podlega pod belgijskie prawo egzekucyjne. PAŻP nie był jednak stroną umowy ani procesu z Pfizerem. Agencja ma osobowość prawną i nie odpowiada za długi Skarbu Państwa. Dlatego złożyła do sądu sprzeciw wobec zajęcia środków, które powinny do niej trafić. Opłaty przekazywane PAŻP przez Eurocontrol stanowią 80 proc. przychodów Agencji.

Wielu ekspertów uważa, że blokowanie pieniędzy, które miał przekazać Eurocontrol, to złamanie standardów prawa międzynarodowego regulującego kwestię immunitetu własności publicznej. System Eurocontrol służy bowiem utrzymaniu krytycznej infrastruktury, jaką jest infrastruktura lotnicza.

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