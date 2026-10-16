W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Szczyt UE o Chinach i budżecie. Spór o ETS2 i przyszłość unijnych finansów

Przywódcy 27 państw Unii Europejskiej spotkali się w Brukseli, aby rozmawiać o relacjach handlowych z Chinami oraz budżecie UE na lata 2028–2034. Pierwszego dnia szczytu w sprawie polityki handlowej liderzy prezentowali zbliżone stanowisko. Uznali, że dotychczasowe porozumienie dotyczące ograniczenia importu chińskich samochodów hybrydowych nie wystarczy i wezwali Komisję Europejską do objęcia dodatkowymi działaniami ochronnymi również przemysłu chemicznego i maszynowego.

Komisja zapowiedziała, że do końca roku przedstawi nowe instrumenty ochrony unijnego rynku. Jednocześnie zamierza kontynuować rozmowy z Pekinem, aby doprowadzić do bardziej sprawiedliwej wymiany handlowej. Dla europejskich przedsiębiorstw kluczowe będzie to, czy nowe rozwiązania pozwolą im skuteczniej konkurować z chińskimi producentami.

Znacznie większe różnice zdań ujawniły się podczas rozmów o przyszłym budżecie UE. Jak informuje Politico, państwa członkowskie podzieliły się na zwolenników oszczędności oraz kraje sprzeciwiające się ograniczaniu unijnych wydatków. Wśród państw opowiadających się za ostrożniejszą polityką budżetową wymieniane są m.in. Niemcy i Szwecja. Z kolei państwa południa Europy oraz Polska chcą zapobiec cięciom, które mogłyby ograniczyć finansowanie wspólnych przedsięwzięć.

Kolejnym punktem spornym jest system ETS2, dotyczący emisji związanych m.in. z budynkami i transportem drogowym. Koalicja państw Europy Środkowo-Wschodniej, Grecji i Włoch chce przesunięcia jego wdrożenia z 2028 r. na 2030 r. Dla Polski wynik negocjacji będzie miał znaczenie zarówno ze względu na przyszłe koszty transformacji energetycznej, jak i skalę środków dostępnych w budżecie UE.

Polska może stać się centrum produkcji robotów humanoidalnych

Polska chce wykorzystać współpracę z tajwańskimi firmami do przyciągania kolejnych inwestycji w sektorze nowych technologii. Jednym z punktów wyjścia jest partnerstwo z Foxconnem, który ma uruchomić produkcję zaawansowanej elektroniki w Miękini koło Wrocławia. Współpraca obejmuje również dostarczenie platformy do produkcji samochodów elektrycznych dla ElectroMobility Poland.

Jak opisują Michał Duszczyk i Nikodem Chinowski w „Rzeczpospolitej”, polski rząd chce rozszerzyć kooperację z przedsiębiorstwami z tego regionu Azji. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju są kolejni zainteresowani współpracą. Szansą dla kraju mogą okazać się nie tylko inwestycje w elektronikę, ale także rozwój technologii wykorzystywanych w automatyzacji przemysłu.

Szczególnie perspektywicznym obszarem są roboty humanoidalne, czyli maszyny projektowane tak, by kształtem i sposobem poruszania przypominały człowieka. Eksperci wskazują, że Polska ma atuty, które mogą pomóc jej w rozwoju tego rynku: położenie geograficzne, zaplecze przemysłowe oraz kompetencje w integracji i serwisowaniu zaawansowanych urządzeń.

Czytaj więcej Roboty W Polsce mogą być produkowane humanoidy Rząd chce, po Foxconnie i jego inwestycji chipowo-motoryzacyjnej, ściągnąć nad Wisłę producentów robotów. Rozmowy już zainicjowano – ustaliła „Rzec...

Wyprzedaż akcji producentów pamięci. Chińska konkurencja niepokoi rynek półprzewodników

Zapowiedzi chińskiego producenta pamięci ChangXin Memory Technologies wywołały gwałtowne spadki akcji największych firm z branży półprzewodników. Inwestorzy zareagowali na informację, że spółka zamierza do końca 2026 r. rozpocząć masową produkcję nowej generacji pamięci serwerowych. Pojawienie się dodatkowej podaży może zmienić sytuację na rynku, na którym dotychczasowi producenci liczyli na utrzymanie wysokiego popytu.

Potencjalne zagrożenie dotyczy m.in. Samsunga, Microna i SK Hynix. Firmy te w swoich prognozach nie zakładały tak znaczącego wzrostu podaży ze strony chińskich konkurentów. Gdyby nowe moce produkcyjne doprowadziły do nadwyżki pamięci, presja cenowa mogłaby osłabić rentowność producentów.

Według koreańskiego „Maeil Business Newspaper” nadpodaż na rynku pamięci może pojawić się już w 2029 r. w związku z rozbudową produkcji w Chinach. To perspektywa, która niepokoi nie tylko inwestorów technologicznych, lecz także Koreę Południową. Samsung i SK Hynix mają bowiem duże znaczenie dla krajowej gospodarki, a ich wyniki przekładają się również na dochody budżetowe.

Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie

Ukraina zakończyła przestrzeganie rozejmu energetycznego ogłoszonego przez Donalda Trumpa. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w rozmowie z „Financial Times”, że Kijów nie zamierza dalej powstrzymywać się od ataków, skoro Rosja nie wstrzymała uderzeń na cele energetyczne i cywilne. W czwartek ukraińskie siły zaatakowały rosyjską rafinerię w obwodzie riazańskim.

Ataki na rafinerie są elementem szerszego konfliktu dotyczącego infrastruktury energetycznej. Uderzenia w zakłady przetwarzające ropę mogą utrudniać funkcjonowanie rosyjskiego sektora paliwowego i wpływać na możliwości dostaw produktów naftowych. Jednocześnie kolejne działania odwetowe zwiększają ryzyko dalszej eskalacji konfliktu.

Niepokój budzi również sytuacja na Morzu Czarnym. W czwartek nad ranem dwa statki handlowe zostały trafione przez drony. Według informacji przekazanych przez prezydenta Rumunii obie jednostki przewoziły paliwa. W ciągu poprzednich dziesięciu dni u wybrzeży Rumunii i Bułgarii zaatakowano łącznie siedem statków, w tym kilka na wodach terytorialnych tych państw należących do NATO.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.