– Muszę to powiedzieć raz jeszcze dzisiaj po tych brutalnych atakach. Jest to nieakceptowalne. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego mielibyśmy osłabić sankcje wobec Rosji albo pozwolić na jej finansowanie. Nic, co może pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu tej wojny, nie będzie do zaakceptowania dla Europy – oświadczył premier Donald Tusk podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Brukseli.

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Deklaracja Donalda Tuska: Żadnych ustępstw wobec reżimu Putina

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę na trudne warunki, w jakich przychodzi obecnie podejmować decyzje na forum europejskim. Podkreślił jednak, że stanowisko UE w kwestii rosyjskiej agresji pozostaje niezmienne.

– Chciałbym zapewnić Cię, że Ukraina – możecie być zapewnieni (...) Dzisiaj wcale nie jest łatwo tak być otwartym, gdy obserwujemy to, co dzieje się wokół. Ale jedna rzecz musi być absolutnie jasna – mówił Tusk, zwracając się bezpośrednio do ukraińskiego prezydenta. Nic, co może pomóc Putinowi i Rosji w prowadzeniu tej wojny, nie będzie do zaakceptowania dla Europy. Jestem tutaj także po to, żeby ci zagwarantować, że tak jest – zadeklarował premier.

Wołodymyr Zełenski: To jest absolutnie barbarzyńska wojna

Prezydent Ukrainy odniósł się do realiów, z jakimi każdego dnia zmagają się obywatele jego kraju. Wyraził wdzięczność za możliwość bezpośredniego spotkania.

– Drogi Donaldzie, naprawdę bardzo się cieszę, że mamy możliwość tego spotkania, by porozmawiać, by podjąć decyzję. Jesteśmy bardzo wdzięczni Tobie osobiście, Twojej ekipie, Twojemu rządowi, a także całej Polsce za to, że zostaliście przy nas – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy położył szczególny akcent na ciągłość i intensywność rosyjskich uderzeń.

– Jest to absolutnie barbarzyńska wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Te miesiące były bardzo trudne, były ciężkie. To nie tylko noce, to również dni. Dzieje się to dwadzieścia cztery godziny na dobę – zaznaczał Zełenski.

Zełenski o relacjach polsko-ukraińskich

Zełenski wskazał na ogromną wagę partnerstwa z Polską i całym obozem zachodnim w obliczu wojny.

– Dziękuję za wsparcie Polski. Politycznie jestem wdzięczny. Niektóre sprawy muszą być poruszone pomiędzy nami dwoma, ale jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystko, dlatego że naprawdę bardzo trudno jest bronić naszego kraju przed tymi masowymi atakami – zaznaczył prezydent Ukrainy.

Zełenski podkreślił znaczenie sprawnej współpracy europejskiej i wyraził nadzieję na dalsze zacieśnianie więzi z Warszawą. – Cała Europa w tej chwili pomaga Ukrainie. Jesteśmy bardzo za to wdzięczni, za to, że mamy tak silnych partnerów. Liczę na to, że będziemy kontynuować nasze relacje, że będą one tak bardzo pozytywne i będą one również tak ważne w relacjach dwustronnych – podsumował.