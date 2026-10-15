Prognoza na najbliższe miesiące powstała w oparciu o normę wieloletnią z lat 1991-2020.

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Prognoza na listopad. W wielu regionach temperatury powyżej normy

Według długoterminowej prognozy IMGW w listopadzie temperatury powyżej normy spodziewane są na południu i zachodzie kraju. W północnych i wschodnich częściach Polski będą one zgodne z normą dla tego miesiąca. Średnia temperatura w latach 1991-2020 wynosiła od 1,3 st. C w Zakopanem do 6,4 st. w Opolu. W żadnym z regionów nie powinno być chłodniej niż w minionych latach.

Na przeważającym obszarze kraju nie widać również anomalii dotyczącej sumy opadów. Deszcz powyżej normy może padać jedynie w województwach położonych na zachodzie.

Pogoda w grudniu bez zaskoczeń. Temperatura i opady w normie

Prognozy na grudzień są w pełni zgodne z wieloletnią normą z lat 1991-2020, zarówno pod względem temperatur, jak i opadów. Średnie temperatury kształtowały się wówczas na poziomie od -3,1 st. C w Zakopanem do 3 st. C w Szczecinie. Pogoda w tym miesiącu nie szykuje większych zaskoczeń w żadnym z regionów.

Prognoza na styczeń 2027. Na południu szykują się większe opady

Pod względem temperatury powietrza styczeń również nie będzie odbiegał od trzydziestoletniej normy, która kształtowała się w granicach od -4,5 st. C w Suwałkach do 1,9 st. C w Szczecinie.

Różnicę widać natomiast w prognozie opadów. Synoptycy zapowiadają, że będą one większe od normy na południu i południowym zachodzie kraju – w Małopolsce, na Śląsku, w województwie opolskim i dolnośląskim. Suma opadów w latach 1991-2020 wynosiła od 18,4 mm w Gdańsku do 57,6 mm w Zakopanem.

Pogoda w lutym 2027. Duże opady w całej Polsce

Temperatury w lutym 2027 będą mieścić się w granicach wieloletniej normy wynoszącej od -4,4 st. C w Suwałkach do 3,5 st. C w Szczecinie. Wyraźnie zauważalna jest jednak anomalia dotycząca sumy opadów. W całym kraju prognozowane są opady powyżej normy, która wynosiła od 12,1 mm w Gdańsku do 53 mm w Zakopanem.