W najbliższym czasie na północy, północnym zachodzie i wschodzie naszego kontynentu pogoda kształtowana będzie przez niże z ośrodkami nad Islandią, Morzem Norweskim, Morzem Bałtyckim, nad Ukrainą i nad Morzem Egejskim oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych – informuje IMGW. Pozostały obszar Europy będzie pod wpływem wyżu rozciągającego się od Atlantyku przez Francję po Rumunię. Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżowej przemieszczającej się znad południowej Szwecji nad Bałtyk. W ciągu dnia front okluzji przemieści się poza wschodnie granice naszego kraju, natomiast od zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżu. Napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie.

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Środa z przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w Tatrach możliwy śnieg

W środę rano obserwować można było wyraźne zróżnicowanie temperatury. Podczas gdy w Zakopanem wynosiła ona minus 2 st. C, w Słubicach było aż 12 st. C.

W ciągu dnia występować będzie dosyć duże zachmurzenie. Większe szanse na rozpogodzenia pojawią się na zachodzie. Miejscami, głównie na północy i we wschodniej połowie kraju wystąpią przelotne opady deszczu, na północy po południu możliwe są też burze. W Tatrach powyżej 1500 m nad poziomem morza pojawią się opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w śnieg. Rano w kotlinach karpackich oraz miejscami na wschodzie możliwe są zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez około 13 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie i w centrum okresami porywisty, na obszarach podgórskich Sudetów w porywach do 55 km/h, nad morzem dość silny, w porywach około 70 km/h, we wschodniej połowie kraju południowy i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, w Karkonoszach do 80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek. Od rana mgły, później możliwe rozpogodzenia

Noc ze środy na czwartek we wschodniej i centralnej części kraju będzie raczej pochmurna. Tam też miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zdecydowanie mniej chmur. W Tatrach powyżej 1600 m wystąpią opady śniegu. W kotlinach górskich oraz miejscami na zachodzie kraju pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna mieścić się będzie w przedziale od 4 st. C do 7 st. C. Cieplej będzie jedynie nad morzem (do 10 st. C), natomiast chłodniej – w kotlinach górskich (do 3 st. C). Pojawi się słaby, zachodni wiatr. Wysoko w Tatrach początkowo porywy wiatru do 65 km/h, stopniowo słabnące.

W czwartek IMGW prognozuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie kraju także rozpogodzenia. Na wschodzie miejscami pojawią się opady deszczu. Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 9 st. C na Podkarpaciu, przez około 13 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Przed nami ciepły i pogodny weekend

Piątek przyniesie nieco wyższe temperatury w zachodniej części kraju. W ciągu dnia termometry pokażą tam maksymalnie od 14 do nawet 18 st. C. Nieco chłodniej będzie w części wschodniej, gdzie maksymalne temperatury mieścić się będą w przedziale od 8 do 14 st. C. Piątek w całym kraju będzie raczej pogodny i bez opadów.

W sobotę nadal na zachodzie będzie nieco cieplej. Tu maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 14 do 16 st. C. Na wschodzie będzie maksymalnie od 10 do 14 st. C. Większe opady deszczu prognozowane są jedynie na południowym zachodzie.

W niedzielę IMGW prognozuje maksymalne temperatury mieszczące się w przedziale od 7 st. C na krańcach południowych do 13–14 st. C na przeważającym obszarze Polski. Większe opady deszczu możliwe jedynie na południowym wschodzie.